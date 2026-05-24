救世軍樂齡中心顧問賴櫟元 貢獻社區獲表彰

布碌崙州眾議員寇頓及市議員莊文怡辦公室於亞太裔傳統月期間，共同嘉許救世軍樂齡中心顧問團主席賴櫟元牧師(右四)。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林 )州眾議員 寇頓(William Colton)及市議員莊文怡辦公室於亞太裔傳統月期間，共同嘉許救世軍樂齡中心顧問團主席賴櫟元牧師(Rev. Ed Lai)，表彰他在超過20年來對布碌崙亞裔社區的貢獻。此外，賴櫟元為寇頓今年亞太裔傳統月唯一嘉許的人士。

頒獎典禮於22日上午在布碌崙18大道7307號救世軍會所舉行，由寇頓辦公室幕僚長、博士賀立寧主持，寇頓在致辭中提及，紐約州已於去年正式將農曆新年列為公立學校法定假日，該法案由其數年前在州議會提出，為全美首例，而與賴櫟元這樣的社區人士合作，能更好地為社區服務。

市議員莊文怡辦公室社區聯絡員謝曉瓊及幕僚長黃美貞，亦代表莊文怡向賴櫟元頒發嘉獎狀。謝曉瓊也指出，賴櫟元幫助的民眾年齡範圍從幼到老，人們更以他為榜樣，大眾也需要更多這樣的人才，才能讓社區更加強大。

賴櫟元在致辭中除感謝頒獎者外，他也將這份榮譽獻給所有默默為班森賀社區付出的人，「這份榮譽不只是屬於我個人，更屬於所有一直默默為社區付出的所有人，多年來，我始終相信服務他人是一種使命，也是我們基督徒的喜樂。」

賴櫟元長年致力社區服務，過去20年間累計逾1萬8000小時義工服務，涵蓋醫療健康、長者服務、軍人服務、家庭暴力防治、性暴力受害者支援、青少年輔導及歷史保育等多個領域。他曾在第11社區委員會任職11年，卸任時身兼財務長、預算小組主席及社會福利與醫療小組主席，目前擔任班森賀康復中心(Bensonhurst Center for Rehabilitation)副院長已逾七年，並同時兼任多個非營利機構董事。