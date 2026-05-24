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ICE強制執法 市府發布機構應對守則

記者顏潔恩╱紐約報導
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市府審計報告揭露，2025年1月20日至3月10日期間，ICE超過半數的逮捕發生...
市府審計報告揭露，2025年1月20日至3月10日期間，ICE超過半數的逮捕發生於曼哈頓聯邦廣場26號的移民法庭。(記者許君達╱攝影)

紐約市最新一份內部審計報告顯示，聯邦移民暨海關執法局(ICE)探員曾進入醫院、市府建築及庇護所執法，並記錄了聯邦探員與這些機構員工之間的多次衝突；隨著聯邦移民執法行動大幅升級，市府也提出一系列新的守則，規範各機構如何應對聯邦移民執法人員。

這份長達19頁的審計報告，是在市長曼達尼(Zohran Mamdani)簽署的第13號行政命令(Executive Order 13)下進行，內容檢視了市府各機構與聯邦移民執法部門之間的互動情況。

此次審查涵蓋兒童服務管理局(ACS)、市懲教局(Department of Correction)、市緩刑局(Department of Probation)、市衛生局、社會服務局(DSS)以及紐約市警、市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)則為自願參與。

報告指出，自2025年1月20日至3月10日期間，ICE在紐約市地區共逮捕5567人，較前一屆政府同期增加71%，其中超過半數逮捕發生於位於曼哈頓聯邦廣場26號的移民法庭；此外，在2025年的某一天內，至少有15人在例行且強制性到ICE位於曼哈頓的辦公室報到時，遭到逮捕。

這份報告也記錄了聯邦探員與庇護所員工之間的多次衝突，2025年2月，七名聯邦探員攜帶槍枝並戴著面罩進入一處庇護所拘捕住戶，過程中探員推開試圖拍攝搜索令並傳送給律師核實的庇護所員工。

另一起事件中，國土安全部人員最初自稱為市消防局(FDNY)，直到市府員工要求出示證件後，才承認來自國土安全部；根據審計報告，2025年4月至8月期間，來自ICE、HSI、聯邦調查局(FBI)及緝毒局(DEA)的聯邦探員至少23次前往庇護所，他們以對兒童進行健康檢查為由要求進入，接著查詢特定住戶的資訊。

此次報告也促成新的規範，明定各機構如何應對聯邦移民執法要求、處理聯邦探員進入市府設施，以及訓練第一線員工等；根據新建議，各機構必須通報所有與移民執法相關的互動，包括傳票、搜索令，以及聯邦探員未經授權試圖進入市府設施的情況。

一些重要建議包括要求市府員工與承包商每年接受移民執法規則、擴大審查員工電子郵件與內部通訊，以確定是否有不當與ICE共享資訊的情況、將原本年度公開報告改為每季公布與聯邦探員的紀錄等等。

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