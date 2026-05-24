2青少年地鐵衝浪 1死1危急

一名14歲少年與一名18歲青年22日在攀爬J線列車外側「地鐵衝浪」，穿越威廉斯堡大橋時雙雙墜落，其中14歲少年傷重不治。圖為威廉斯堡大橋。(記者范航瑜╱攝影)

一名14歲少年與一名18歲青年22日在攀爬J線列車外側「地鐵 衝浪」(subway surfing)，穿越威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)時雙雙墜落，其中14歲少年傷重不治、18歲青年情況危殆。

市警表示，22日下午近6時，警方接獲911報案趕赴現場。14歲男孩從橋上墜落數層樓高，落入德蘭西街(Delancey Street)與路易斯街(Lewis Street)附近一處地面，18歲青年則被發現倒臥於橋上的地鐵路軌。兩人被發現時均昏迷但仍有反應，急救人員隨即將他們送往表維醫院(Bellevue Hospital)，14歲男孩其後宣告不治，18歲青年目前情況危急。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)當晚發表聲明，對此事件予以強烈譴責，「這是一宗本可避免的悲劇，地鐵衝浪會要人命。」市運輸局(NYC Transit)局長克里克洛(Demetrius Crichlow)亦發表聲明，形容該事件「令人心碎」，並呼籲各方及早介入，「我懇請家長、朋友、教師及所有接觸到有這類危險行為的青少年的人，儘力勸阻他們停手。」

地鐵衝浪是指青少年攀爬在行進中的地鐵列車外壁或車頂的危險行為，近年在紐約市屢屢釀禍。地鐵衝浪其實在紐約已有數十年歷史，但近年真正大規模回潮約始於2021年至2022年，當時TikTok與Instagram等短影音平台大量出現青少年攀爬地鐵車頂、車廂外壁的影片，尤其橋上的「第一人稱視角(POV)」畫面迅速爆紅，也讓這類行為逐漸演變成青少年之間追求刺激與社群流量的危險風潮。

市府統計顯示，地鐵衝浪通報案件在2021年至2022年間暴增366%，2023年更至少造成四至五名青少年死亡，近年多宗事故發生在J、M、7與L線，包括2023年兩名14歲少年在布碌崙(布魯克林)L線撞上隧道、一死一重傷。

15歲少年Zackery Nazario於威廉斯堡橋撞上鋼梁身亡，其家屬之後起訴TikTok與Meta。市府與MTA近年已多次要求社群平台下架相關影片，並動用無人機巡查，希望遏止風潮持續蔓延。