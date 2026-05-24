我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮槍手身分曝光 21歲男早被特勤局注意 曾自稱耶穌、放話想被捕

烏克蘭基輔凌晨遭大規模飛彈攻擊 至少22人傷亡

2青少年地鐵衝浪 1死1危急

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名14歲少年與一名18歲青年22日在攀爬J線列車外側「地鐵衝浪」，穿越威廉斯堡...
一名14歲少年與一名18歲青年22日在攀爬J線列車外側「地鐵衝浪」，穿越威廉斯堡大橋時雙雙墜落，其中14歲少年傷重不治。圖為威廉斯堡大橋。(記者范航瑜╱攝影)

一名14歲少年與一名18歲青年22日在攀爬J線列車外側「地鐵衝浪」(subway surfing)，穿越威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)時雙雙墜落，其中14歲少年傷重不治、18歲青年情況危殆。

市警表示，22日下午近6時，警方接獲911報案趕赴現場。14歲男孩從橋上墜落數層樓高，落入德蘭西街(Delancey Street)與路易斯街(Lewis Street)附近一處地面，18歲青年則被發現倒臥於橋上的地鐵路軌。兩人被發現時均昏迷但仍有反應，急救人員隨即將他們送往表維醫院(Bellevue Hospital)，14歲男孩其後宣告不治，18歲青年目前情況危急。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)當晚發表聲明，對此事件予以強烈譴責，「這是一宗本可避免的悲劇，地鐵衝浪會要人命。」市運輸局(NYC Transit)局長克里克洛(Demetrius Crichlow)亦發表聲明，形容該事件「令人心碎」，並呼籲各方及早介入，「我懇請家長、朋友、教師及所有接觸到有這類危險行為的青少年的人，儘力勸阻他們停手。」

地鐵衝浪是指青少年攀爬在行進中的地鐵列車外壁或車頂的危險行為，近年在紐約市屢屢釀禍。地鐵衝浪其實在紐約已有數十年歷史，但近年真正大規模回潮約始於2021年至2022年，當時TikTok與Instagram等短影音平台大量出現青少年攀爬地鐵車頂、車廂外壁的影片，尤其橋上的「第一人稱視角(POV)」畫面迅速爆紅，也讓這類行為逐漸演變成青少年之間追求刺激與社群流量的危險風潮。

市府統計顯示，地鐵衝浪通報案件在2021年至2022年間暴增366%，2023年更至少造成四至五名青少年死亡，近年多宗事故發生在J、M、7與L線，包括2023年兩名14歲少年在布碌崙(布魯克林)L線撞上隧道、一死一重傷。

15歲少年Zackery Nazario於威廉斯堡橋撞上鋼梁身亡，其家屬之後起訴TikTok與Meta。市府與MTA近年已多次要求社群平台下架相關影片，並動用無人機巡查，希望遏止風潮持續蔓延。

地鐵 曼達尼

上一則

世界盃帶動商機 曼達尼推26元餐飲

下一則

紐約公校、大學連爆資安嚴重漏洞 陷史上最大數據災難
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

嫌犯在地鐵樓梯推76歲翁致死 曼達尼要徹查…

嫌犯在地鐵樓梯推76歲翁致死 曼達尼要徹查…
市警數據：紐約地鐵暴力案 逆勢升溫

市警數據：紐約地鐵暴力案 逆勢升溫
為奪回被偷背包 地鐵乘客墜軌身亡

為奪回被偷背包 地鐵乘客墜軌身亡
布碌崙掃蕩幫派起訴15人 涉16起槍案釀1死6傷

布碌崙掃蕩幫派起訴15人 涉16起槍案釀1死6傷

熱門新聞

國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
孟昭文近日譴責川普政府有關綠卡申請的新政策，批評該政策並非針對所謂「最壞中的最壞」移民，而是在攻擊合法移民。(國會資料圖)

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

2026-05-23 15:26
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34

超人氣

更多 >
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作