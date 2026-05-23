我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

江青新著訪談 緬懷摯友鄭佩佩、瓊瑤

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舞蹈家兼作家江青22日下午在曼哈頓中城史洛弗(SNFL)圖書館七樓接受紐約華文作...
舞蹈家兼作家江青22日下午在曼哈頓中城史洛弗(SNFL)圖書館七樓接受紐約華文作家協會會長張鴻運訪談，暢談新書「瞬間八十」。(記者范航瑜／攝影)

舞蹈家兼作家江青22日下午在曼哈頓中城史洛弗(SNFL)圖書館七樓接受紐約華文作家協會會長張鴻運訪談，暢談新書「瞬間八十」。她在書中緬懷鄭佩佩、瓊瑤等相交逾一甲子的摯友，也回顧自己橫跨舞台、電影、文學的80年人生。

「瞬間八十」分上、下兩篇。上篇緬懷五位在2024至2025年間先後辭世的親愛友人，包括相識超過一甲子的鄭佩佩、瓊瑤及蔡瀾，以及相識逾半世紀的詩人鄭愁予；下篇則寫藝術家帶給她的啟發，涵蓋琉璃工房楊惠姍、行為藝術家謝德慶，以及在羅馬與她合作歌劇「杜蘭朵(Turandot)」紀錄片的艾未未等人。

談及鄭佩佩，江青數度哽咽。兩人同年同月生，16歲便在香港南國實驗劇團相識，鄭佩佩大她20天，初次見面便一口上海話投緣，此後數十年從未斷往來。2009年，江青先生去世，她神情恍惚中要將演出資料、節目單、海報全數丟棄。鄭佩佩趕來紐約陪伴，默默替她把電影相關資料一一整理，悉數寄給台灣電影資料館。鄭佩佩過世前交代妹妹，要將全身器官捐獻醫學研究，不設喪禮、不辦送別，「要做一個對社會有貢獻的人」。她2024年9月在紐約為鄭佩佩辦追思會，紐約佛光山十幾位師傅前來祈福，導演李安也發表感言。

說到瓊瑤，江青表示，2024年12月24日接獲瓊瑤辭世消息時不敢置信，因為就在四天前，瓊瑤還寫信對她說：「我不放心你，你要知道，我是你漫長人生裡真心欣賞你、愛你的人。」江青說，她一生從未聽過瓊瑤如此直白的告白，「我受寵若驚，不知所措。」兩人相識因電影結緣，江青當年主演了瓊瑤小說改編的作品。

2023年秋天，江青曾專程探訪已遷居淡水的瓊瑤，兩人促膝長談七小時，主題之一是安樂死。返紐約後她再去信，瓊瑤回覆說：「我現在並不想為安樂死去打拚，太累了，只想平靜地度過最後的歲月。」江青說，瓊瑤是一個表裡一致的人，柔弱外表下竟如此剛烈，「我只能用寧為玉碎、不為瓦全來詮釋她的選擇。」

江青1963年從香港赴台從事影藝工作，1967年以最佳女主角獲得金馬獎，1970年赴美接觸現代舞，創立江青舞團，並曾出任香港第一任藝術總監，先後執教於加州柏克萊大學、紐約大學亨特學院及北京舞蹈學院。迄今出版11本著作。

江青1963年從香港赴台從事影藝工作，1967年以最佳女主角獲得金馬獎，1970...
江青1963年從香港赴台從事影藝工作，1967年以最佳女主角獲得金馬獎，1970年赴美接觸現代舞，創立江青舞團。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓 瓊瑤 蔡瀾

上一則

北美現代汽車支持亞太裔繼承月活動 向洛杉磯市立圖書館捐贈兩萬五千美元

下一則

富比世傑出商業女性 余進接掌華美協進社
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

與江青對談 5/22曼哈頓介紹暢銷新書「瞬間八十」

與江青對談 5/22曼哈頓介紹暢銷新書「瞬間八十」
為華樂留一席之地：紐約中國民族樂團65年的堅守

為華樂留一席之地：紐約中國民族樂團65年的堅守
華文作家協會頒獎 分享旅遊寫作

華文作家協會頒獎 分享旅遊寫作
1句話得罪網友？蕭薔與昔日死對頭林志玲同陷親中風波

1句話得罪網友？蕭薔與昔日死對頭林志玲同陷親中風波

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
國泰航空示意圖。(路透)

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

2026-05-22 20:29
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關