江青新著訪談 緬懷摯友鄭佩佩、瓊瑤

舞蹈家兼作家江青22日下午在曼哈頓中城史洛弗(SNFL)圖書館七樓接受紐約華文作家協會會長張鴻運訪談，暢談新書「瞬間八十」。(記者范航瑜／攝影)

舞蹈家兼作家江青22日下午在曼哈頓 中城史洛弗(SNFL)圖書館七樓接受紐約華文作家協會會長張鴻運訪談，暢談新書「瞬間八十」。她在書中緬懷鄭佩佩、瓊瑤 等相交逾一甲子的摯友，也回顧自己橫跨舞台、電影、文學的80年人生。

「瞬間八十」分上、下兩篇。上篇緬懷五位在2024至2025年間先後辭世的親愛友人，包括相識超過一甲子的鄭佩佩、瓊瑤及蔡瀾 ，以及相識逾半世紀的詩人鄭愁予；下篇則寫藝術家帶給她的啟發，涵蓋琉璃工房楊惠姍、行為藝術家謝德慶，以及在羅馬與她合作歌劇「杜蘭朵(Turandot)」紀錄片的艾未未等人。

談及鄭佩佩，江青數度哽咽。兩人同年同月生，16歲便在香港南國實驗劇團相識，鄭佩佩大她20天，初次見面便一口上海話投緣，此後數十年從未斷往來。2009年，江青先生去世，她神情恍惚中要將演出資料、節目單、海報全數丟棄。鄭佩佩趕來紐約陪伴，默默替她把電影相關資料一一整理，悉數寄給台灣電影資料館。鄭佩佩過世前交代妹妹，要將全身器官捐獻醫學研究，不設喪禮、不辦送別，「要做一個對社會有貢獻的人」。她2024年9月在紐約為鄭佩佩辦追思會，紐約佛光山十幾位師傅前來祈福，導演李安也發表感言。

說到瓊瑤，江青表示，2024年12月24日接獲瓊瑤辭世消息時不敢置信，因為就在四天前，瓊瑤還寫信對她說：「我不放心你，你要知道，我是你漫長人生裡真心欣賞你、愛你的人。」江青說，她一生從未聽過瓊瑤如此直白的告白，「我受寵若驚，不知所措。」兩人相識因電影結緣，江青當年主演了瓊瑤小說改編的作品。

2023年秋天，江青曾專程探訪已遷居淡水的瓊瑤，兩人促膝長談七小時，主題之一是安樂死。返紐約後她再去信，瓊瑤回覆說：「我現在並不想為安樂死去打拚，太累了，只想平靜地度過最後的歲月。」江青說，瓊瑤是一個表裡一致的人，柔弱外表下竟如此剛烈，「我只能用寧為玉碎、不為瓦全來詮釋她的選擇。」

江青1963年從香港赴台從事影藝工作，1967年以最佳女主角獲得金馬獎，1970年赴美接觸現代舞，創立江青舞團，並曾出任香港第一任藝術總監，先後執教於加州柏克萊大學、紐約大學亨特學院及北京舞蹈學院。迄今出版11本著作。