啟揚文化中心 時尚走秀展現亞裔文化自信
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啟揚文化中心日前在皇后區法拉盛與紐約市青年和社區發展部、紐約市「她的未來」計畫聯合舉辦「傳承時尚秀」活動，慶祝亞太裔傳統月。活動通過跨世代時尚走秀、文化對談、漢服展示與社群交流，展現亞裔女性與青少年的文化身分、自信與創造力。
紐約市青年和社區發展部特別項目及策略活動經理吉爾(Dionne Gill)表示，這場活動由青年和社區發展部、紐約市「她的未來」計畫與啟揚文化中心合作舉辦，希望在亞太裔傳統月期間，推出一場結合文化、時尚與女性力量的活動，因此選擇以跨世代走秀和時尚主題座談作為形式。
吉爾表示，這並不是一場專業模特主導的傳統時裝秀，而是希望讓社區成員真正參與其中。本次走秀約有23名模特，多數並非專業模特，而是來自社區的女性。其中包括一名來自時裝產業高中的學生，既參與設計，也親自走上伸展台。
啟揚文化中心項目主任明亮表示，活動主題聚焦亞裔女性、兒童與青少年，希望讓社區看到，文化不只是傳統展示，也可以成為建立自信和促進跨代連結的方式。她說，當天走秀形式包含祖孫、母女、姐妹等共同參與，也呈現旗袍、太極、漢服等不同文化元素，並邀請孟加拉裔高中生參加，展現亞裔文化的多元面貌。
明亮說，在移民社區中，祖父母、父母與孩子之間有時缺少自然對話機會。許多孩子在美國出生或成長，而長輩來自不同文化背景，彼此在語言、生活經驗與身份認同上可能存在差異。通過走秀和文化活動，不同世代可以在同一舞台上彼此看見，也以更輕鬆的方式重新建立連結。
活動現場還安排時尚與文化身份主題對談、漢服文化展示、茶歇、社交時間與抽獎等。
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