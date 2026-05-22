啟揚文化中心 時尚走秀展現亞裔文化自信

啟揚文化中心項目主任明亮和紐約市青年和社區發展部特別項目及策略活動經理吉爾(左)。(記者高雲兒／攝影)

啟揚文化中心日前在皇后區法拉盛 與紐約市青年和社區發展部、紐約市「她的未來」計畫聯合舉辦「傳承時尚秀」活動，慶祝亞太裔傳統月。活動通過跨世代時尚走秀、文化對談、漢服展示與社群交流，展現亞裔 女性與青少年的文化身分、自信與創造力。

紐約市青年和社區發展部特別項目及策略活動經理吉爾(Dionne Gill)表示，這場活動由青年和社區發展部、紐約市「她的未來」計畫與啟揚文化中心合作舉辦，希望在亞太裔傳統月期間，推出一場結合文化、時尚與女性力量的活動，因此選擇以跨世代走秀和時尚主題座談作為形式。

吉爾表示，這並不是一場專業模特主導的傳統時裝秀，而是希望讓社區成員真正參與其中。本次走秀約有23名模特，多數並非專業模特，而是來自社區的女性。其中包括一名來自時裝產業高中的學生，既參與設計，也親自走上伸展台。

啟揚文化中心項目主任明亮表示，活動主題聚焦亞裔女性、兒童與青少年，希望讓社區看到，文化不只是傳統展示，也可以成為建立自信和促進跨代連結的方式。她說，當天走秀形式包含祖孫、母女、姐妹等共同參與，也呈現旗袍、太極、漢服等不同文化元素，並邀請孟加拉裔高中生參加，展現亞裔文化的多元面貌。

明亮說，在移民社區中，祖父母、父母與孩子之間有時缺少自然對話機會。許多孩子在美國出生或成長，而長輩來自不同文化背景，彼此在語言、生活經驗與身份認同上可能存在差異。通過走秀和文化活動，不同世代可以在同一舞台上彼此看見，也以更輕鬆的方式重新建立連結。

活動現場還安排時尚與文化身份主題對談、漢服文化展示、茶歇、社交時間與抽獎等。

啟揚文化中心項目主任明亮表示，當天走秀形式包含祖孫、母女、姐妹等共同參與。(主辦方提供)