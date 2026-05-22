我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

複製委內瑞拉模式？美起訴卡斯楚極限施壓 BBC分析3走向

獲每年撥款承諾 康尼島美人魚遊行不缺錢了

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)20日宣布，將從自由裁量基金撥...
布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)20日宣布，將從自由裁量基金撥款2萬元予美人魚遊行主辦單位美國康尼島(Coney Island USA)。(取自區長辦公室)

布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)20日宣布，將從自由裁量基金撥款2萬元予美人魚遊行主辦單位美國康尼島(Coney Island USA)，並承諾只要任期未滿，每年將持續提供同等資助，讓這項一度陷入財務危機的夏季傳統活動建立長期財務保障。第44屆康尼島美人魚遊行將於6月20日舉行。

雷諾索在遊行舉辦前一個月，於主辦單位總部外召開記者會，兌現其4月「布碌崙施政報告」中的公開承諾，指出「只要我還擔任區長，就會持續撥款給康尼島美國機構，支持未來每一屆美人魚遊行，」強調必須保護藝術機構與文化地標必須。

雷諾索亦指出，新冠疫情重創康尼島地區，月神公園(Luna Park)等景點的遊客人流至今仍未完全恢復，持續支持美人魚遊行將是重振社區文化活力的重要一環。

與此同時，紐約動漫展(New York Comic Con)宣布成為遊行的主要贊助商，並以康尼島為今年第20屆周年紀念主題。美國康尼島藝術總監林恩(Adam Rinn)除感激各方支持，也特別感謝雷諾索理解遊行對社區的重要性，他也指出，主辦方有信心在遊行當天前補足活動所需的費用。

今年4月，康尼島美國機構因財務告急公開求援，GoFundMe籌款活動已籌得逾4萬2000元。加上區長本次撥款及贊助收入，主辦方表示已「相當接近」舉辦遊行所需的12萬元總預算，確認活動規模不會縮水。

現任「康尼島小姐」(Miss Coney Island)Queerly Femmetastic也受訪表示，得知遊行不必縮減規模，感到「真心振奮與如釋重負」，並預期遊行人數將因媒體廣泛關注而創新高。

第44屆美人魚遊行將在6月20日下午1時起，沿衝浪大道(Surf Avenue)，從西21街出發向東行至西10街，再轉入Boardwalk，最後在越野賽馬廣場(Steeplechase Plaza)畫下句點。這場自1983年創立的遊行有著長年的歷史記憶，至今已成為康尼島夏季的標誌性盛會，每年活動期間，參與者會裝扮成各種海洋生物及美人魚，搭配花車、樂隊、以及骨董車等一同亮相，為夏天增添明亮色彩。

布碌崙 康尼島

上一則

串聯南北布碌崙 今夏有免費接駁巴士

下一則

皇后區最大可負擔社區 威利點880戶平價屋迎首批居民
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舞獅開路花車伴行 紐約亞裔傳統月大遊行 閃耀多元文化色彩

舞獅開路花車伴行 紐約亞裔傳統月大遊行 閃耀多元文化色彩
全美規模最大同志遊行之一 被南加市府臨時喊停

全美規模最大同志遊行之一 被南加市府臨時喊停
紐約市8處公共海灘 國殤日起免費開放至9/13

紐約市8處公共海灘 國殤日起免費開放至9/13
建國250年國慶日 46國高桅帆船遊行 貝瑞吉成絕佳觀賞點

建國250年國慶日 46國高桅帆船遊行 貝瑞吉成絕佳觀賞點

熱門新聞

位於皇后區南部的雲頂世界18日宣布開出場館歷來首個百萬元老虎機彩金。(記者高雲兒／攝影)

雲頂世界開出歷來最大老虎機獎金 曼哈頓男子抱走100萬

2026-05-18 19:47
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿／攝影)

研究：6成紐約市民入不敷出 家庭年均收入缺口達4萬元

2026-05-16 14:17
31--在畢業典禮的片刻喜悅後，應屆畢業生正面臨一個極度動盪且低迷的就業市場。(記者劉梓祁╱攝影)

畢業即失業？ AI衝擊+政府減支 畢業生求職路艱

2026-05-20 07:23
美國國家氣象局警告，紐約地區20日延續至晚間可能會出現輕微的極端氣候；示意圖。（本報檔案照）

紐約高溫雷暴夾擊 晚通勤高峰或突發洪水…這地區最危險

2026-05-20 15:14
針對突來的高溫，國家氣象局針對19日上午11時至20日晚間8時對紐約市五大行政區與紐澤西州發布高溫警報。(記者劉梓祁╱攝影)

今明飆到95℉ 紐約發高溫警報…24年來同期最熱

2026-05-19 14:16

超人氣

更多 >
川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物
周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議
烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌

烤箱門突然炸碎傷人 美國近400起投訴曝光 含這些品牌
日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足

日裔營養師：1重要營養素 美國人普遍攝取不足
嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場

嚴防伊波拉 美緊急令：載疫區旅客航班強制改降IAD機場