獲每年撥款承諾 康尼島美人魚遊行不缺錢了

布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)20日宣布，將從自由裁量基金撥款2萬元予美人魚遊行主辦單位美國康尼島(Coney Island USA)。(取自區長辦公室)

布碌崙 區長雷諾索(Antonio Reynoso)20日宣布，將從自由裁量基金撥款2萬元予美人魚遊行主辦單位美國康尼島 (Coney Island USA)，並承諾只要任期未滿，每年將持續提供同等資助，讓這項一度陷入財務危機的夏季傳統活動建立長期財務保障。第44屆康尼島美人魚遊行將於6月20日舉行。

雷諾索在遊行舉辦前一個月，於主辦單位總部外召開記者會，兌現其4月「布碌崙施政報告」中的公開承諾，指出「只要我還擔任區長，就會持續撥款給康尼島美國機構，支持未來每一屆美人魚遊行，」強調必須保護藝術機構與文化地標必須。

雷諾索亦指出，新冠疫情重創康尼島地區，月神公園(Luna Park)等景點的遊客人流至今仍未完全恢復，持續支持美人魚遊行將是重振社區文化活力的重要一環。

與此同時，紐約動漫展(New York Comic Con)宣布成為遊行的主要贊助商，並以康尼島為今年第20屆周年紀念主題。美國康尼島藝術總監林恩(Adam Rinn)除感激各方支持，也特別感謝雷諾索理解遊行對社區的重要性，他也指出，主辦方有信心在遊行當天前補足活動所需的費用。

今年4月，康尼島美國機構因財務告急公開求援，GoFundMe籌款活動已籌得逾4萬2000元。加上區長本次撥款及贊助收入，主辦方表示已「相當接近」舉辦遊行所需的12萬元總預算，確認活動規模不會縮水。

現任「康尼島小姐」(Miss Coney Island)Queerly Femmetastic也受訪表示，得知遊行不必縮減規模，感到「真心振奮與如釋重負」，並預期遊行人數將因媒體廣泛關注而創新高。

第44屆美人魚遊行將在6月20日下午1時起，沿衝浪大道(Surf Avenue)，從西21街出發向東行至西10街，再轉入Boardwalk，最後在越野賽馬廣場(Steeplechase Plaza)畫下句點。這場自1983年創立的遊行有著長年的歷史記憶，至今已成為康尼島夏季的標誌性盛會，每年活動期間，參與者會裝扮成各種海洋生物及美人魚，搭配花車、樂隊、以及骨董車等一同亮相，為夏天增添明亮色彩。