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南布碌崙、北布朗士擬重分區 增建可負擔宅

記者馬璿／紐約報導
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紐約市長曼達尼20日宣布，市府將針對布碌崙(布魯克林)展望公園以南及布朗士北部兩...
紐約市長曼達尼20日宣布，市府將針對布碌崙(布魯克林)展望公園以南及布朗士北部兩大地區，啟動街區層級的重新分區計畫。(圖片由市府提供)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)20日宣布，市府將針對布碌崙(布魯克林)展望公園以南及布朗士北部兩大地區啟動街區層級的重新分區計畫，鎖定過時分區法規束縛下的主要交通走廊，力求大幅增加住宅供給、緩解住房危機。

市規畫局(Department of City Planning)局長謝爾曼(Sideya Sherman)透露，布碌崙計畫命名為「展望公園南計畫」(South of Prospect Plan)，目標是對麥當勞大道(McDonald Avenue)和康尼島大道(Coney Island Avenue)沿線商業走廊及周邊街區重新分區，允許興建更高樓層建築。該局將發布社區問卷，啟動數月社區參與程序，草案預計明年出爐。

目前被指定重新分區的南布碌崙街區多為低矮單層商鋪、汽車修理廠與低層住宅。四條地鐵線已連通該區與曼哈頓。一旦區際快線(Interborough Express，IBX)輕軌落成，更可直達皇后區，使這片地塊的開發潛力大幅提升。謝爾曼指出，此計畫亦是全市首個將IBX規畫路線納入考量的街區重分區方案，並以「以交通為導向的開發」(transit-oriented development)策略為核心。

布朗士方面，計畫聚焦懷特普萊恩斯路(White Plains Road)，從阿勒頓(Allerton)一路向北延伸至威克菲爾德(Wakefield)與弗農山(Mount Vernon)交界。該區由高架2號與5號地鐵線貫穿全線，沿途現多為一至兩層商店及低層住宅，早在前市長亞當斯(Eric Adams)任內悄然啟動重新分區的規畫。

兩大計畫均由市規畫局主導社區參與，並與相關選區市議員合作推進，包括市議會土地利用委員會主席萊利(Kevin Riley)、迪諾維茨(Eric Dinowitz)、哈尼夫(Shahana Hanif)、約瑟夫(Rita Joseph)、路易斯(Farah Louis)及菲爾德(Simcha Felder)。

地方議員普遍表態支持。土生土長於肯辛頓(Kensington)的哈尼夫表示，她目睹了過去數10年間住房成本上漲如何將眾多長居居民逼離社區，認為此次規畫過程是與居民共同討論可負擔住宅與IBX未來的契機。

布朗士 曼達尼 布魯克林 可負擔住宅

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