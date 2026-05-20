幼獅青少年管弦樂團年度音樂會 紀念方秀蓉

紐約幼獅青少年管弦樂團宣布舉行兩場音樂會，紀念今年辭世的榮譽藝術總監方秀蓉。(記者戴慈慧／攝影）

紐約幼獅青少年管弦樂團(Youth Orchestra, CYCNY)舉行兩場年度音樂會，紀念今年辭世、長年投入樂團發展的榮譽藝術總監方秀蓉(Patsy Fang Chen)。第一場音樂會已於5月16日在皇后區法拉盛 舉行，6月13日在曼哈頓林肯中心艾莉絲圖莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)將舉辦另一場音樂會。

音樂總監暨指揮鍾啟仁表示，台灣會館音樂會是回饋社區的重要演出，希望讓法拉盛及周邊民眾，尤其是長者與家庭，都能近距離欣賞青少年音樂家的演出；林肯中心音樂會則讓團員登上專業舞台，展現長期訓練成果。

樂團執行總監張俊生表示，方秀蓉多年來投入樂團行政、教學與演出推廣，將學生視如家人，也陪伴許多孩子在音樂中成長。今年音樂會以「紀念方秀蓉」為主軸，不僅是成果展現，也希望透過音樂延續她對青少年教育與社區服務的精神。

今年林肯中心音樂會曲目涵蓋古典、歌劇、百老匯 、台灣民謠與美國民謠等多元風格，包括李哲藝「廟埕」、馬斯卡尼歌劇「鄉村騎士」間奏曲、布拉姆斯「匈牙利舞曲」第五號與第一號、比才「阿萊城姑娘」第二組曲、台灣名謠「望春風」、音樂劇「貓」選曲、「悲慘世界」選曲、古德曼「第二號美國民謠狂想曲」，以及福岡保彥「千里之道」等。

紐約幼獅青少年管弦樂團成立於1996年，1997年向紐約州政府註冊為非營利機構，長年招收10歲至18歲青少年團員。樂團除定期排練與舉辦音樂會，也曾赴美國東西岸、台灣、歐洲及亞洲多地交流演出，並多次參與社區、學校、圖書館、公園與醫療機構等公益演出。

6月13日晚7時30分，紐約幼獅青少年管弦樂團的音樂會將於曼哈頓林肯中心艾莉絲圖莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)舉行。票價為85元、65元及50元，學生與長者可享八折優惠。購票可洽艾莉絲圖莉廳票房212-875-5050、CenterCharge 212-721-6500，或上LincolnCenter.org。