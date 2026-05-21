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台灣商會50周年 7月26日「大都會台灣日」號召球迷齊聚花旗球場

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約台灣商會會長張育誠(右二)展示球衣。(記者高雲兒╱攝影)
紐約台灣商會會長張育誠(右二)展示球衣。(記者高雲兒╱攝影)

紐約台灣商會今年迎來創會50周年，將攜手紐澤西台灣商會、紐約台灣青商會及逾20個台美社團，於7月26日(周日)在皇后區花旗球場(Citi Field)舉辦2026年「大都會台灣日」，邀請大紐約地區僑胞與民眾觀賞紐約大都會隊(Mets)對戰洛杉磯道奇隊(Dodgers)賽事，共同展現台灣僑社凝聚力。凡透過商會或協辦單位購票者，可獲限量紀念球衣，並加贈台灣特色「茄芷袋」，數量有限，送完為止。

記者會由紐約台灣商會會長張育誠與紐澤西台灣商會會長蔡慶輝共同主持。兩人表示，今年適逢紐約台灣商會成立50周年，自1976年創會以來，商會長期致力促進台美經貿交流、凝聚僑界力量並回饋社區。今年透過「大都會台灣日」集結僑社，希望讓旅美台灣人在球場相聚，也讓更多人看見台灣社區的活力與團結。

主辦方表示，棒球長期是台灣重要的集體記憶與文化符號，從世界棒球經典賽到職棒賽事，皆展現台灣與世界交流的熱情。今年賽事話題性十足，道奇隊球星大谷翔平將對上大都會隊球星索托(Juan Soto)，預料將吸引球迷關注。主辦方也預告，今年將安排重量級嘉賓參與開球活動。

為慶祝創會50周年，今年活動特別推出限量紀念球衣，設計融入中華民國國旗元素，背面印有「TAIWAN No.1」字樣。凡透過商會或協辦單位購票者，除可獲得限量球衣外，還將加贈具有台灣特色的「茄芷袋」，數量有限，送完為止。

紐約台灣商會近年亦在球場公開表揚長期默默奉獻的僑胞與義工，頒發「社區無名英雄獎」。今年商會也歡迎社區推薦值得表揚的人選，使獎項更具代表性與意義。

出席記者會者包括多位僑界代表與社區人士，包括王怡如、蘇春槐、廖士敦、江明信、許伯丞、翁雅琳、林映君、李惠萍、李佩芳、林蔚君、王可言等，以及紐約台灣商會前任會長李金標、林慶甫，現任副會長張再興、理事黃江美瑩等。

門票即日起開放購買，6月26日前享早鳥優惠。票價分為外野套票95元、內野套票215元、包廂套票650元，包廂票含餐飲與飲料。民眾可洽各協辦單位購票，或至紐約台灣商會tccny.org及紐約台灣青商會官網tjccny.org查詢。

紐約台灣商會今年迎來創會50周年，將攜手紐澤西台灣商會、紐約台灣青商會及逾20個...
紐約台灣商會今年迎來創會50周年，將攜手紐澤西台灣商會、紐約台灣青商會及逾20個台美社團，於7月26日在皇后區花旗球場(Citi Field)舉辦2026年「大都會台灣日」。(記者高雲兒╱攝影)

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