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紐約佛教文化節 千人步行大橋傳正念

記者馬璿／紐約報導
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普陀山紐約梵音寺16日主辦第二屆紐約佛教文化節，以「正念步行・身心安樂」為主題，...
普陀山紐約梵音寺16日主辦第二屆紐約佛教文化節，以「正念步行・身心安樂」為主題，吸引逾千名民眾參與。(記者馬璿／攝影)

普陀山紐約梵音寺近日主辦第二屆紐約佛教文化節，以「正念步行・身心安樂」為主題，吸引逾千名民眾參與。在法師帶領下，隊伍以正念步行方式跨越布碌崙(布魯克林)大橋，並為自閉症患者及其家庭籌集善款，同時傳遞佛法慈悲理念。

16日活動當天上午9時，在布碌崙的卡德曼廣場公園(Cadman Plaza Park)以爵士五重奏的演出及啟航(Project Ready)成員合唱揭開序幕，主辦方亦在現場免費發放「正念珠」手環逾千份。隨後，常寬法師與智睿法師便引導大眾進行正念行走與聲音冥想。

約10時30分，隊伍在法師誦唱心經與大悲咒的祈福聲中正式出發，逾千人一步一覺知，走過全長約1.1哩的布碌崙大橋，最終抵達曼哈頓市政廳公園進行祈願與回向。主辦方表示，每位完成全程步行的參與者，寺方將捐出一元，支持啟航及自閉症相關公益項目。

住持常寬法師表示，現代社會中焦慮與壓力問題普遍，寺方舉辦此次活動，旨在推廣正念理念，幫助大眾活在當下、保護身心健康。「心放下且清淨了，身就健康了。」

紐約州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧(Larry He)、州眾議會第49選區領袖謝曉瓊(Joyce Xie)等人出席開幕式並致辭。

本次活動與多個社區及公益機構協辦，包括自閉症之聲(Autism Speaks)、LiveOn NY、阿茲海默症關懷服務(CaringKind)，以及來自漢傳、藏傳、南傳佛教各道場的諸山長老，共同傳遞慈悲大愛。

紐約州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧、州眾議會第49選區領...
紐約州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡、州眾議員寇頓幕僚長賀立寧、州眾議會第49選區領袖謝曉瓊等人出席開幕式並致辭。(記者馬璿／攝影)

眾議員 布碌崙 布魯克林

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