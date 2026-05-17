報告：6成紐約市民難支付日常開銷 家庭年均收入缺口4萬

隨著物價上漲的趨勢，紐約市居民的生活壓力持續加劇。圖為布碌崙華社超市裡，民眾正在購物。(記者馬璿╱攝影)

隨著物價上漲的趨勢，紐約市 居民的生活壓力持續加劇。根據非營利智庫城市研究所(Urban Institute)最新報告顯示，六成的紐約市民難以支付日常帳單，更無力應對突發支出，或是為未來儲蓄，更指出家庭平均需要額外4萬元，才能補足收入與實際生活開銷之間的缺口。

此報告以市長曼達尼 (Zohran Mamdani)市府今年4月發布的「真實生活成本」(true cost of living)研究為基礎，進一步深化分析，旨在全面評估紐約市民的經濟處境。該研究並非只聚焦於逾四分之一生活在貧困線以下的紐約市民，而是試圖揭示更廣泛的困境，如收入勉強糊口、卻仍無力繳清帳單、應付突發支出、償還債務或儲蓄退休金的家庭。

城市研究所副所長阿克斯(Greg Acs)表示，相關數據可為如何降低紐約市生活成本、幫助家庭實現經濟保障提供政策參考。

報告估算，有子女的家庭每年需要16萬800元，才能維持基本生活所需；無子女的家庭門檻則為10萬6200元。然而，大多數紐約市民的收入均遠低於這一標準。報告也揭示，兒童是受生活成本壓力衝擊最深的群體，高達73%的兒童生活在收入不達標的家庭中。單親父母的處境尤為嚴峻，90%的單親家庭收入不足以應付日常開銷。

此外，在財務吃緊的62%家庭中，8%雖能勉強支付所有開支，卻無力儲蓄。15%靠舉債或縮減基本支出度日，另有13%僅略高於貧窮線，可能面臨居住擁擠、三餐不繼或放棄就醫的困境。

各行政區的情況也存在明顯差距，布朗士約75%的家庭收入低於生活成本門檻，為全市比例最高，史泰登島則以約48%位居五區最低。該報告也點出種族之間顯著的差異，約44%的白人紐約市民生活在門檻以下，而西語裔居民的比例高達78%，非洲裔居民為66%，亞裔居民則是為63%。

面對這份報告數據，曼達尼已承諾加快可負擔住房的入住速度，並擴大免費托育選項，以緩解市民的生活壓力。