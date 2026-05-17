東百老匯91號遊民所土地違規使用 將再延期
曼哈頓下城第65選區州眾議員候選人王鏑16日聯同美國福建婦女友好聯盟總會於下東城尼克村(又名義大利大廈)社區活動室舉辦亞裔傳統月慶祝活動，近百名居民及街坊出席。期間各方指出，社區已經對抗東百老匯91號五年之久，樓宇局日前研判該樓違法土地使用用途，令項目再度延宕。
王鏑在活動中向居民報告多項社區議題，其中重點提市府於2021年底宣布在華埠增設四個遊民所，引起社區強烈反彈，後來社區各界群策群力下阻止其中三個，而最後一個則是東百老匯91號項目。
王鏑指出，居民一開始透過示威、遊說等方式表達反對，但始終未能阻止項目，最終只能訴諸法律，與市府對簿公堂，「與市府打官司並不容易，但區內無數僑團、醫生、商家、個人紛紛解囊相助，雖然至今未能取消項目，但至少成功拖延五年，避免遊民所立即進入社區。」
另外，該項目擬於一樓設立一個供曼哈頓60街以下全部遊民使用的遊民診所，最新進展顯示，而該用途涉嫌違反原有樓宇用途規定已被否決。發展商需重新申請，再加上居民反對，預料拖延時間不短。
孔子大廈副董事長于金山亦表示，該遊民所不單影響單一街區，而是對整個華埠治安與居民生活構成嚴重威脅。他指出，目前華埠中心及周邊已設有多個遊民所，如再增加一個，對居民安全的衝擊將難以想像，因此必須全力阻止。
東百老匯91號之爭可追溯至2019年，當年四名遊民在華埠街頭遭人以鈍器襲擊身亡，市府隨後承諾在華埠一帶增設遊民服務設施。2021年底，市遊民服務局宣布計畫在東百老匯91號一棟前酒店改建為可容納120名男性的「避風港」式遊民所，並由非營利機構「遊民關懷」(Care for the Homeless)負責營運。
亞平會於2022年2月發聲明，表示該機構與東百老匯91號遊民所項目並無任何關係。聲明指出，2021年間，亞平會曾探討與項目營運方「遊民關懷」合作的可能性，擬為華埠及下東城亞裔社區提供外展及語言服務，但已於2021年12月初正式退出。
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