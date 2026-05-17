東百老匯91號遊民所土地違規使用 將再延期

曼哈頓下城第65選區州眾議員候選人王鏑16日聯同美國福建婦女友好聯盟總會於下東城尼克村社區活動室舉辦亞裔傳統月慶祝活動。(受訪者提供)

曼哈頓 下城第65選區州眾議員候選人王鏑16日聯同美國福建婦女友好聯盟總會於下東城尼克村(又名義大利大廈)社區活動室舉辦亞裔傳統月慶祝活動，近百名居民及街坊出席。期間各方指出，社區已經對抗東百老匯91號五年之久，樓宇局日前研判該樓違法土地使用用途，令項目再度延宕。

王鏑在活動中向居民報告多項社區議題，其中重點提市府於2021年底宣布在華埠 增設四個遊民 所，引起社區強烈反彈，後來社區各界群策群力下阻止其中三個，而最後一個則是東百老匯91號項目。

王鏑指出，居民一開始透過示威、遊說等方式表達反對，但始終未能阻止項目，最終只能訴諸法律，與市府對簿公堂，「與市府打官司並不容易，但區內無數僑團、醫生、商家、個人紛紛解囊相助，雖然至今未能取消項目，但至少成功拖延五年，避免遊民所立即進入社區。」

另外，該項目擬於一樓設立一個供曼哈頓60街以下全部遊民使用的遊民診所，最新進展顯示，而該用途涉嫌違反原有樓宇用途規定已被否決。發展商需重新申請，再加上居民反對，預料拖延時間不短。

孔子大廈副董事長于金山亦表示，該遊民所不單影響單一街區，而是對整個華埠治安與居民生活構成嚴重威脅。他指出，目前華埠中心及周邊已設有多個遊民所，如再增加一個，對居民安全的衝擊將難以想像，因此必須全力阻止。

東百老匯91號之爭可追溯至2019年，當年四名遊民在華埠街頭遭人以鈍器襲擊身亡，市府隨後承諾在華埠一帶增設遊民服務設施。2021年底，市遊民服務局宣布計畫在東百老匯91號一棟前酒店改建為可容納120名男性的「避風港」式遊民所，並由非營利機構「遊民關懷」(Care for the Homeless)負責營運。

亞平會於2022年2月發聲明，表示該機構與東百老匯91號遊民所項目並無任何關係。聲明指出，2021年間，亞平會曾探討與項目營運方「遊民關懷」合作的可能性，擬為華埠及下東城亞裔社區提供外展及語言服務，但已於2021年12月初正式退出。