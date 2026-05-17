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監獄電話錄音訓練AI 惹議

記者顏潔恩╱紐約報導
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市懲教局正準備續簽一份與監獄通訊巨頭Securus Technologies的數...
市懲教局正準備續簽一份與監獄通訊巨頭Securus Technologies的數百萬元合約，但因該公司計畫用獄友的通話進行AI訓練，引發嚴重隱私與監控爭議。(美聯社)

最新消息指，市懲教局正準備續簽一份與監獄通訊巨頭Securus Technologies的數百萬元合約；然而該公司過去曾公開表示，將計畫使用獄友的私人電話錄音，來訓練其人工智能(AI)模型，引發嚴重隱私與監控爭議。

據悉，Securus自2023年起開始利用龐大的監獄通話資料庫訓練AI模型，目的是識別潛在犯罪行為，公司總裁Kevin Elder曾表示，部分模型使用了德州監獄長達七年的通話錄音作為訓練資料，並正在擴展到其他州；他表示，該系統正在測試中，可即時分析在押人士對話內容，利用大型語言模型識別可能的犯罪計畫跡象，目標是更早發現潛在犯罪行為。

而曼達尼(Zohran Mamdani)市府計畫在未來五年向Securus支付高達2300萬元，用於為約7000名關押在雷克島(Rikers Island)的獄友提供通話服務，該合約預計於7月1日生效。

然而該決定引發布碌崙(布魯克林)辯護人辦公室(Brooklyn Defenders)及多名科技專家呼籲市府取消合約，警告這可能導致大量的個人數據外流，包括通話錄音、聲紋資料及社交關係網絡，同時也擔心缺乏有效的監管；他們指出，在監獄中的通話往往包含高度私密內容，例如家庭對話與情感交流，但目前並不清楚這些電話是否已被用於訓練Securus的AI模型。

批評者指出，Securus曾被揭發在未經授權下錄製數百通律師與獄友之間的通話，事件於2020至2021年間曝光，並引發法律界關注；該公司之後刪除相關錄音，並與市府合作修訂安全措施，法律專家、監獄監察研究學者Zina Maka指出，監獄系統歷來資訊透明度低，且受到法律寬容，「監獄環境中很多行為都處於高度不透明狀態。」

目前，市懲教局對部分質疑作出回應，特別是涉及移民執法資料共享問題，發言人 Latima Johnson強調，該部門並未加入Securus更廣泛的數據共享網絡，並補充合約條款也限制Securus未經書面批准不得共享資料或報告；但針對合約是否包含AI使用，未正面回答。

人工智能 德州

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