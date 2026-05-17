孝情三代同堂家庭表揚 齊飲「同心茶」

紐約東華協會主席于金山在開幕致辭中表示，三代同堂是華人傳統所珍視的家庭模式，也是許多人心中理想的家庭典型。(記者范航瑜╱攝影)

由美國全球和平華人 聯合會主辦的「孝情三代同堂家庭表揚大會」16日在曼哈頓華埠 舉行，來自紐約華社及各族裔的十個家庭因在代際間踐行孝道而獲獎，出席嘉賓共同飲下「同心茶」，誓言捍衛傳統家庭價值。

華人會會長楊淑如在致歡迎辭時表示，孝是維繫家庭最有力的紐帶，亦是凝聚社區的根本力量。她強調，華人聯合會舉辦此活動，旨在弘揚孝情文化，鼓勵各族裔家庭跨越語言與文化隔閡，共同傳承這一個普世價值。

紐約東華協會主席于金山表示，三代同堂是華人傳統所珍視的家庭模式，也是許多人心中理想的家庭典型。他說，每個人一生中會有許多經歷與往事，但有些事永遠無法忘懷，那就是父母的恩情與友情的支撐。他感慨，現代人往往以忙碌為由疏於陪伴父母，勉勵在場者珍惜與長輩共處的時光。

頒獎典禮分兩輪進行，共十個家庭獲頒表揚狀。第一輪獲獎家庭包括林慶甫與江麗雯、源永章與源雪芳、Clopha與Elizabeth A. Deshotel、David Velez與Danty Yen，以及張展程與林心蓓。第二輪獲獎家庭包括伍卓槐與李西美、程榮華與張雪英、Ian與Helen Alexander、Dr. Robert與Karen A. Beebe以及吳國雄與謝玉嫻。獲獎家庭橫跨華裔、西語裔及白人等不同族裔背景。

今年大會的主題演講由美國全球和平婦女聯合會(WFWP-USA)會長Katarina Connery擔綱，主題為孝情文化的當代意涵與實踐，頒獎典禮之間，鳳凰舞蹈團獻演舞蹈「梅花賦」。華人聯合會國際會長、教授黃燁周在閉幕致辭中對各獲獎家庭表示祝賀，並對孝情文化的全球推廣願景作出展望。

全球梅氏宗親聯合會暨中華文化藝術聯合會會長梅振才則代表各國分會，向大會送上賀辭。大會壓軸環節為全體出席者齊飲「同心茶」，集體宣誓傳承孝情文化、維護傳統家庭價值。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)也出席大會，並代表州議會向美國全球和平華人聯合會頒發嘉獎狀，表彰該會長期致力推廣孝情文化、服務紐約華人社區的貢獻。大會上亦宣布，第八屆孝情徵文暨藝術作品頒獎典禮將於10月24日(周六)舉行，歡迎各界踴躍參與。