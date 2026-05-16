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兒童繪本藝術家楊志成 首度回顧展

記者劉梓祁╱紐約報導
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美國華人博物館(MoCA)14日起推出「楊志成的明亮世界： 60年兒童繪本中的姿...
美國華人博物館(MoCA)14日起推出「楊志成的明亮世界： 60年兒童繪本中的姿態與情感」展覽，回顧華裔兒童繪本藝術家楊志成(Ed Young, 1931-2023)逾60年的創作生涯。(記者劉梓祁╱攝影)

美國華人博物館(MoCA)14日起推出「楊志成的明亮世界：60年兒童繪本中的姿態與情感」展覽，回顧華裔兒童繪本藝術家楊志成(Ed Young, 1931-2023)逾60年的創作生涯；MoCA表示，這是楊志成逝世後在國內舉行的大型回顧展，展期至9月13日，展出其15部代表性作品的原始插畫、素描本、家庭照片，以及學生簽證、船票、移民文件等多件生前個人物件。

博物館指出，楊志成被視為國家兒童文學與插畫領域的重要人物。展覽中特別呈現楊志成早年遷徙與求學經歷。楊志成1931年生於中國天津，1951年赴舊金山求學。現場展櫃中可見「American President Lines」船票、外僑人頭稅收據、護照宣誓書、外籍學生指南等文件，護照申請文件上還附有其年輕時照片。

展出作品中，「爸爸造的房子：一位藝術家的中國童年」(The House Baba Built, 2011)回望楊志成在上海的童年。楊志成曾寫道，他畫下所有掠過腦海的事物，包括飛機、人物、高桅船、獵人，以及由想像中生出的鳥狗；在物資匱乏時，他也利用課本邊角、廢紙與生活碎片創作。

中國民間故事也是展覽主線之一。「狼婆婆：中國的小紅帽故事」(Lon Po Po, 1989)是楊志成最廣為人知的代表作之一，1990年獲得凱迪克獎(Caldecott Medal)。作品改編自西方「小紅帽」故事，但以中國語境重新講述：狼假扮成三個小女孩的祖母，女孩們在懷疑與恐懼中設法誘捕惡狼。展板寫到，楊志成以光影營造不祥氣氛，讓兒童繪本呈現出少見的心理張力。

展覽也展出「七隻瞎老鼠」、「塞翁失馬」、「美猴王」、「心之聲」、「我的妹妹」、「Sadako」等作品，概括呈現楊志成如何從中國寓言、古典文學、太極哲學、家庭經驗與生命記憶中取材，並以粉彩、拼貼、書法、手工紙等媒材，轉化為兼具文學性與藝術性的繪本語言。

MoCA表示，本展為「America250華裔傑出人物」系列之一，配合美國建國250周年，呈現華裔美國人在歷史與文化領域的貢獻。

美國華人博物館(MoCA)14日起推出「楊志成的明亮世界: 60年兒童繪本中的姿...
美國華人博物館(MoCA)14日起推出「楊志成的明亮世界: 60年兒童繪本中的姿態與情感」展覽，回顧華裔兒童繪本藝術家楊志成(Ed Young, 1931-2023)逾60年的創作生涯。(記者劉梓祁╱攝影)

舊金山 華裔 學生簽證

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