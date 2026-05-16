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長島鐵路5╱18起啟用新夏季時刻表 擴展服務

記者許君達╱紐約報導
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長島鐵路(LIRR)5月18日(周一)起將施行夏季時刻表，往返長島最東部觀光勝地...
長島鐵路(LIRR)5月18日(周一)起將施行夏季時刻表，往返長島最東部觀光勝地蒙托克的服務將有所擴展，以方便紐約市民安排假日行程。(記者許君達╱攝影)

大都會運輸署(MTA)宣布，旗下長島鐵路" rel="154531">長島鐵路(LIRR)將從5月18日(周一)起執行夏季時刻表，屆時從紐約市內往返蒙托克(Montauk)等長島極東觀光勝地的直達運輸服務將會增加，便於長島東部居民通勤。

根據計畫，夏季時刻表中變化最大的是長島鐵路系統內運行里程最長的蒙托克線和隆康科馬(Ronkonkoma)線。其中每日下午5時13分從賓州車站(Penn Station)始發、終到斯皮昂克(Speonk)的蒙托克線列車，從5月18日起，每周一至周五都將延長至蒙托克站，以便市內的上班族更從容地安排假日行程；在此前的夏季時刻表中，該班列車僅會在周四和周五延長至蒙托克。在從蒙托克站始發的返程列車中，每周日上午11時37分和下午4時18分發車的班次，在夏季時刻表施行期間，終點站將從牙買加(Jamaica)延長至賓州車站。

隆康科馬線在夏季時刻表期間，在工作日新增一班每日凌晨4時32分自法明代爾(Farmingdale)始發、終到賓州車站的列車，而受其影響，原本每日凌晨4時12分自隆康科馬始發的進城列車，發車時間延後兩分鐘，並減少在法明代爾等中途四個車站的停靠。從隆康科馬始發、終到長島東端綠港(Greenport)的日間火車服務則將從5月11日(周一)起恢復，目前該線路上的代行巴士服務同時停止。

在紐約市內，往返牙買加車站與布碌崙(布魯克林)市中心大西洋總站(Atlantic Ternimal)的晚間列車服務則將從5月18日起減班。每個工作日晚9時以後，自牙買加開往布碌崙方向的西行列車將減至每半小時一班；晚10時以後，自布碌崙開往牙買加方向的東行列車將減至每半小時一班。

除此以外，夏季時刻表施行後，長島鐵路其他線路將無重大變化，但部分車次的時刻可能會有微調，乘客出行前最好先通過MTA官網或應用程式確認發車時間。

長島鐵路 長島 LIRR

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