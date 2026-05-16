劉醇逸背書李榮恩角逐州參議員 未挺牛毓琳受關注

2016年牛毓琳(左)參選州眾議員時，與劉醇逸(右)在華埠拜票。劉醇逸如今背書李榮恩，使兩人昔日政治連結再受關注。(本報檔案照)

紐約州 第27選區州參議員民主黨 初選持續升溫，州參議員劉醇逸 (John Liu)近日表態支持州眾議員李榮恩(Grace Lee)角逐州參議員席位。

由於李榮恩的主要對手、前州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)，過去曾與劉醇逸關係密切；2020年City & State一篇人物報導曾提到，牛毓琳稱自己叫劉醇逸「Grandpa」，並說他為包括她在內的新一代亞裔民選官員「打破許多障礙」。因此劉醇逸此次未支持牛毓琳、轉而背書李榮恩，也讓這項背書受到關注。

劉醇逸在背書聲明中表示，李榮恩不只是倡議進步派議題，更能把事情做成。他說，自己「親眼看到」李榮恩的工作能力；兩人曾共同推動亞太裔社區預算公平，李榮恩也是亞太裔峰會(AAPI Summit)的重要推手，一起通過了「亞太裔教育公平法案」(AANHPI Education Equity Act)。劉醇逸表示，曼哈頓下城需要一位願意站出來、肯做事，也能拿出成果的州參議員，「那個人就是李榮恩」。

第27州參議會選區包括曼哈頓華埠、下東城、金融區、Two Bridges、東村等下曼哈頓社區。該席位現由州參議員卡范納(Brian Kavanagh)擔任；卡范納已宣布不尋求連任，使該席位成為開放席位。李榮恩目前是第65選區州眾議員；她轉戰州參議會後，第65選區州眾議員席位也競爭激烈。民主黨初選定於6月23日舉行。

李榮恩與牛毓琳的競爭，近來成為曼哈頓華埠最受矚目的初選之一。背書方面，牛毓琳獲工作家庭黨(Working Families Party)、紐約唐人街住客協會下屬倡議組織CAAAV政聲(CAAAV Voice)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員哈尼夫(Shahana Hanif)等進步派力量支持；李榮恩則獲華埠市議員馬泰(Christopher Marte)、州參議員卡范納、市議員高步邇(Gale Brewer)、曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)、州參議員劉醇逸等人背書。紐約市最大公共雇員工會DC 37日前公布2026年初選背書名單，也在第27州參議會選區支持李榮恩。