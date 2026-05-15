紐約大學畢典 洋基體育場變紫色海洋 掌聲與噓聲交織

來自上海的NYU文理研究生院(GSAS)的畢業生張吳羽回表示，畢業心情「很複雜」。(記者劉梓祁／攝影)

紐約大學 (NYU )14日在洋基 體育場(Yankee Stadium)舉行第193屆全校畢業典禮，表彰2026年1月、5月及8月畢業生；典禮在學位授予、榮譽博士頒發與校友祝福中進行，但現場也不時傳出噓聲。

本屆畢業典禮的榮譽學位得主包括社會心理學家、NYU Stern商學院教授海特(Jonathan Haidt)，七座葛萊美獎得主、有華裔血統的音樂人柯利爾(Jacob Collier)，前NBA球員及前法官葛雷厄姆(Mal Graham)，以及以發現乳癌遺傳基因BRCA1聞名的遺傳學家金恩(Mary-Claire King)。其中，海特為畢業禮的主題演講人。

海特近年因批評社群媒體對青少年心理健康的影響，以及對「取消文化」、校園言論氛圍的觀點而受到廣泛關注。他的著作「焦慮世代」(The Anxious Generation)長期登上暢銷榜；但他擔任NYU畢業典禮演講人也引發學生會部分成員反對，認為其立場無法代表畢業生價值。海特還在致辭時遭部分畢業生報以噓聲。

海特在致辭中仍以「注意力」為主軸，勸勉畢業生珍惜自己的注意力，不要讓手機通知、社交媒體與演算法奪走生活主導權。他提到，自己在課堂上常要求學生關閉大部分手機通知，甚至短暫刪除社交媒體App，以重新取得對時間與注意力的掌控。他並鼓勵畢業生「做困難的事」，把注意力投入真實世界與真實人際關係，而不是隻停留在螢幕中。

校長米爾斯(Linda G. Mills)宣布授予畢業生學位時，現場也出現噓聲，或與NYU近年處理校園巴以示威的爭議有關。2024年，NYU古爾德廣場(Gould Plaza)親巴勒斯坦紮營示威遭警方清場並有多人被捕；米爾斯其後表示，被捕者中少於一半為NYU成員。

來自上海的NYU文理研究生院(GSAS)的畢業生張吳羽回表示，畢業心情「很複雜」，一方面對完成學業感激動，另一方面也對步入社會緊張，且對校園與紐約這座城市十分不捨。他說，仍希望留在美國工作，但若最終回到家鄉，也未必是壞事。他也坦言，川普政府移民政策及H-1B簽證規則反覆變動，讓國際學生感到不安；加上典禮現場的噓聲與各類旗幟，「很多東西同時發生，會讓人感覺很不穩定」。