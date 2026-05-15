孟昭文等民代合作 5月17日助民眾申辦、更新護照

皇后區法拉盛17日將舉辦「護照日」活動，協助選區居民申請或更新護照。(美聯社)

聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)將與紐約州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)、州眾議員瑞嘉(Steven Raga)及市議員元在熙(Julie Won)合作，於17日在皇后區舉辦「護照 日」活動，協助選民申請或更新美國護照。

活動時間為上午9時至下午2時，地點在木邊郵局(Woodside Post Office，39-25 61st Street, Woodside, Queens)。主辦者表示，活動採先到先服務，現場將受理首次申請護照及護照更新相關手續。

孟昭文辦公室指出，這是她近三年來在皇后區多處郵局安排的系列護照服務活動之一。上月在法拉盛緬街郵局舉辦的護照日活動，共處理110件申請與更新案件，顯示社區民眾對相關服務需求殷切。

主辦單位提醒，申請護照者必須是美國公民或非公民國民，並需填寫相關申請表格；活動當天，郵政服務人員可在現場提供協助。首次申請護照者須攜帶身分證明及美國公民身分證明文件正本與影本；更新護照者須攜帶最近一本護照，若曾更改姓名，也須提供相關證明文件。

16歲以下兒童必須親自到場，並由父母或監護人陪同，使用DS-11表格申請。申請人須提供美國公民身分證明；父母或監護人也須出示身分證明及親子或監護關係文件。若父母或監護人其中一方或雙方無法到場，則需補充其他文件。

民眾也應備妥付款方式，包括以簽帳卡、信用卡、支票或匯票支付郵局受理費，並以支票或匯票支付國務院處理費。申請者須攜帶六個月內拍攝的彩色護照照片；現場也可拍照，但需另付費。

有意參加的民眾可提前備妥所需文件、照片與費用，以加快現場辦理流程。