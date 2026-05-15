布碌崙兒童博物館包餃子工作坊 傳遞亞裔飲食文化

Christine也有意在工作坊中採用植物性材料，希望能藉此推廣蔬食。(記者馬璿／攝影)

在亞裔 傳統月期間，紐約布碌崙 (布魯克林)兒童博物館將在每周四下午3時舉辦系列文化活動，14日由主廚兼作家的Christine Wong教導多組家庭一同製作餃子 ，讓孩子在揉捏麵團的過程中，感受到亞裔文化的深厚底蘊。

所有的系列活動都將在每周四下午2時至5時的免費社區開放時段舉行，讓所有來自不同背景的兒童、家庭與照顧者都能一同參與，不僅能反思自身文化，還能同時帶領孩子認識不同的文化，盼與社區分享AAPI社群的豐富內涵與創意。

14日的活動中，身兼主廚與作家的Christine Wong教導八組家庭一同製作餃子，獲得熱烈反響。Christine表示，讓孩子親手製作食物，能幫助他們與食物建立連結，從中獲得自豪感與滿足感。「這就像在玩黏土，他們在玩麵團、做出自己的東西，過程中很開心，這樣他們就能真正享受食物」。

藉由食物和家人建立連結，讓孩子弄髒雙手發揮創意建立滿足感，便是活動的宗旨。Christine也有意在工作坊中採用植物性材料，希望能藉此推廣蔬食，她更笑道，「我認為地球上的每個人都應該多吃蔬菜。」她在工作坊中特意帶來生麵團而非現成餃子皮，讓孩子自己擀皮，「不一定是完美的圓形，也不一定是完美的大小，但沒關係，努力嘗試才是最重要的，這不是追求完美，而是與食物建立連結」。

Christine也坦言，將食物與故事連結的使命感源於新冠疫情期間的「亞裔仇恨」(Asian hate），從她的角度而言，說出自己的故事，談論自己的食物，讓外界看見亞洲的食物文化背後承載著豐富的歷史與美麗，也能讓更多人認識亞裔文化的深度與底蘊。

家長Yuki Deng表示，雖然他們的孩子年紀還很小，但作為家長仍然會希望能夠傳承自己的文化給下一代，讓他們理解自己文化背景的重要性與根源，未來也會希望能多多帶著孩子一同參加此類的活動。

Christine Wong表示，無論孩子是否有亞裔背景，她都希望每個參與者能從有趣的過程中有所收穫。(記者馬璿／攝影)