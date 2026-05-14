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華策會「市政廳行動日」遊行 籲增亞裔保障

記者許君達／紐約報導
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華策會200餘名員工及社區人士在曼哈頓發起遊行，呼籲市府增加對移民社區的投資。(...
華策會200餘名員工及社區人士在曼哈頓發起遊行，呼籲市府增加對移民社區的投資。(記者許君達／攝影)

華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)200餘名成員12日舉辦「市政廳行動日」(City Hall Day of Action)活動，從位於曼哈頓下東城的總部遊行至富利廣場(Foley Square)，旨在製造聲量、呼籲市府增加對移民和勞工家庭的投資。

本次遊行是華策會年度例行的「市府倡議季」(City Advocacy Season)的一部分。「市府倡議季」選在5月，既應和亞裔傳統月主題，也因為5月是市府新財年預算的談判高峰期。華策會執行長何永康(Wayne Ho)說，當日參加遊行的包括來自華策會旗下兒童早期教育、長者中心、成人識字以及法律服務等服務專案的員工，以及部分社區人士，目的是宣傳投資移民社區服務資源的重要性，並呼籲市府在編列預算時對這些需求予以重點考慮。

華策會在今年推出的預算優先事項清單中，將解決可負擔性危機作為重點，包括推動擴大免費托育適用範圍、投資社區食物緊急供應項目、增加老人中心的餐費補貼以抗衡通膨以及擴大「公平票價(Fair Fares)項目等。對於亞裔社區關注的事務，華策會主張增加對反歧視法律援助項目的撥款、擴大成人及新移民教育以及擴大暑期青年教育等。

此外，華策會也在州府層面提出優先事項清單，包括推動州府撥款資助紐約市普惠性托育政策、撥款2億4400萬元以確保被排除在聯邦糧食券(SNAP)新規之外的難民等群體享受原有待遇，以及投資1億7500萬元用於移民法律事務援助等。

市議員萊斯勒(Lincoln Restler)和史蒂文斯(Althea Stevens)當日參加了在富利廣場的集會，表達支持。萊斯勒表示，本屆市府已經制定了相對進步的預算，但還可以做得更好，尤其是在移民法律服務方面。

華策會在本年度預算優先事項清單中，呼籲州市當局為移民法律協助以及反歧視法律服務增...
華策會在本年度預算優先事項清單中，呼籲州市當局為移民法律協助以及反歧視法律服務增加撥款。(記者許君達／攝影)

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