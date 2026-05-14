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紐約世界盃觀賽巴士20元、火車98元

記者許君達／紐約報導
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新澤西運輸局的世界盃觀賽特別車票13日開始發售，從路網內任何車站往返賽場的票價統...
新澤西運輸局的世界盃觀賽特別車票13日開始發售，從路網內任何車站往返賽場的票價統一定為98元，這意味著觀賽者從紐約或從費城出發，前往大都會人壽球場，車票票價一樣。(記者許君達／攝影)

2026年世界盃紐約/新澤西賽區承辦的首場小組賽將於6月13日打響。在距離首場比賽一個月倒計時之際，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，將推出從紐約往返新州賽場的票價20元的觀賽巴士服務。負責賽場鐵路服務的新澤西運輸局(NJ Transit)也從5月13日起發售觀賽車票，往返票價從此前宣布的105元降至98元。

霍楚12日晚在X上發推稱，往返賽場的巴士票價將從80元降至20元，其中20%的低價票將強制留給紐約州居民。根據計畫，巴士的發車地點分別位於曼哈頓西區的紐新航港局巴士總站、東區的大中央車站以及中央公園西側的中城北區。

根據「紐約時報」旗下運動專版「The Athletic」報導，紐約/新澤西賽區組委會原本承諾為觀賽者提供1萬個巴士座位、票價80元。在票價過高招致廣泛非議後，紐約州府決定撥款600萬元兜底成本以降低票價，並宣布將為已購買80元車票的觀賽者支付60元的退款。與此同時，美國最大的電動校車服務商Highland Fleets也宣布為此運輸項目提供額外的巴士，預計最多可同時投放300輛校車作為賽場運輸的補充運力，將非工作日的巴士座位數增加至1萬8000個。

同日，新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)也在X上發推文，宣布由新澤西運輸局(NJ Transit)承運、從紐約市往返賽場的特別列車票價將從此前公布的105元降至98元。運輸局從13日起開始發售車票。

運輸局將在比賽日加開從新州霍博肯(Hoboken)總站至大都會人壽球場站的特別車次，其他線路的通勤列車班次不變。從紐約或新州其他車站出發的觀賽者可乘坐任意列車到達哈德遜河對岸的席卡克斯(Secaucus)轉運站，按照指示前往下層月台轉乘開往賽場的列車。

根據13日全新上線的售票系統，持有球票的觀賽者可購買從運輸局鐵路系統內所有火車站往返賽場的車票，票價統一98元。

與紐約州不同，新州規定觀賽運輸不得使用州府財政補貼，而根據當局計算，世界盃客運的單人成本應為150元。薛瑞爾透露了使票價得以下調的資金來源：DoorDash、亞馬遜Audible、FanDuel、DraftKings、PSE&G、南澤西工業(South Jersey Industries)以及美國水務(American Water)等大型公司提供了贊助。

紐約州撥款600萬元，將從曼哈頓往返新州境內世界盃比賽場地的巴士票價從80元降低...
紐約州撥款600萬元，將從曼哈頓往返新州境內世界盃比賽場地的巴士票價從80元降低至20元。全美最大的校車服務商也將投放最多300輛校車，為紐約賽區補充運力。(本報檔案照)

霍楚 新澤西 曼哈頓

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