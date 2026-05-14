我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

世界盃熱席捲 紐約市推「鄰里護照」 邀民眾社區尋寶

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼宣布將推出「紐約鄰里護照」活動，帶領市民與遊客深入探索不同社區的多...
紐約市長曼達尼宣布將推出「紐約鄰里護照」活動，帶領市民與遊客深入探索不同社區的多元魅力。(記者曹馨元／攝影)

2026年世界盃將於今夏在紐約登場，除了大都會人壽體育場(MetLife Stadium)將舉辦包含決賽在內的八場賽事外，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)也宣布將推出「紐約鄰里護照」(NYC Neighborhood Passport)，帶領市民與遊客深入探索不同社區的多元魅力。

這項鄰里護照計畫由市府與Team Wonder合作開發，鼓勵民眾以「尋寶」的方式走訪移民聚居區、文化機構及小型企業。從6月11日(周四)起，民眾可前往全市五大區任何一家公共圖書館分館，或在特定的世界盃活動現場免費領取護照。

取得護照後，民眾將能從各種文化和社區組織收集印章，包括美國自然歷史博物館(American Museum of Natural History)、巴里奧博物館(El Museo del Barrio )、展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)及皇后植物園(Queens Botanical Garden)等；亦能在電影放映和街頭派對等活動中收集；每個印章均由紐約市本地藝術家設計。

除了鄰里護照，市府還將推出一份全面的活動日曆和數位地圖，幫助市民與遊客羅列全市各個免費或低成本的活動，延續狂歡氣氛。活動日曆將於下周亮相，內容涵蓋觀賽派對、比賽日體驗、現場表演、餐廳優惠及其他特別企劃。

曼達尼強調，世界盃的影響力不應僅限於球場，更應深入皇后區可樂娜(Corona)、阿斯托利亞(Astoria)與布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)等充滿活力的社區。他說，「無論你是第一次抵達甘迺迪機場的遊客，還是終身居住在此的紐約客，我們都希望你能透過足球這項運動，發現這座城市最迷人、最平易近人的一面」。

護照 曼達尼 世界盃

上一則

性侵華埠女住戶 騎橙色單車送貨男遭警方追緝

下一則

皇后區連環縱火毀華人餐館 女遭升級起訴 最高判囚25年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

迎接世界盃 紐約打造50條「足球街」

迎接世界盃 紐約打造50條「足球街」
紐約旅遊局推出限量紀念杯、官方日曆 助商家抓世界盃商機

紐約旅遊局推出限量紀念杯、官方日曆 助商家抓世界盃商機
賺世界盃財 紐新主辦委員會推獎勵平台 盼助小商家吸客

賺世界盃財 紐新主辦委員會推獎勵平台 盼助小商家吸客
「家門口的世界盃」 新澤西華人：無光可沾 唯有擾民

「家門口的世界盃」 新澤西華人：無光可沾 唯有擾民

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了