華埠監獄工程 社區座談憂影響健康

華埠監獄工程引起健康疑慮，社區辦座談會聚焦居民風險。(截自會議直播畫面)

反對曼哈頓華埠 城區監獄(BBJ)的社區組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal)13日舉行座談會，討論位於白街125號(125 White St.)華埠監獄工程引發的公共衛生與環境疑慮。

活動由鄰里聯盟與下城社區電視中心(Downtown Community Television)共同主辦，紐約大學 格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)研究員、社區組織代表及受影響居民出席，討論工程對空氣品質、居民健康及華埠生活環境的影響。

紐約大學朗格尼健康中心亞裔健康研究中心項目主任陳依玲(Yi-Ling Tan)表示，早在2018年紐約市 提出區域監獄計畫時，華埠多個社區組織便已向研究團隊表達嚴重憂慮，擔心松柏大廈(Chung Pak)等鄰近長者居民將承受大型施工帶來的健康與生活壓力。

她指出，過去對施工暴露的研究多集中在建築工人的職業風險，但對於長期生活在大型施工場地周邊居民的影響，尤其在華埠這類高密度社區中的長者，相關研究仍十分有限。她表示，華埠居民本已承受包括九一一後環境暴露在內的多重健康與環境負擔，因此研究團隊早前召集跨學科研究人員和社區代表，檢視現有證據並提出風險緩解建議；其中最明確的建議之一，就是必須建立獨立、社區本位的環境監測，包括對工地周邊空氣品質與噪音進行長期監測。

她還說，過去數年間，研究團隊在華埠多處設置空氣及噪音監測器。其報告總結了這些監測器近年取得的資料，並與官方監測來源及其它公開數據比較。她說，工程目前預計持續至2032年，長期暴露的健康含義不容低估。她並強調，對空氣污染而言，並不存在明確的「安全門檻」，即使低濃度也可帶來風險。

NYU格羅斯曼醫學院助理教授岑伊玲(Elaine Shum)說，PM2.5是空污中的細懸浮微粒，直徑僅約2.5微米，約為人類頭髮寬度的三十分之一，因此可進入肺部並造成健康問題。她提到，近年研究將空污與從未吸菸者肺癌風險連結起來，甚至有研究指出，只需三年空污暴露，便可能增加肺癌風險。