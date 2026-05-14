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攜手議員 布碌崙5華社機構共慶母親節

記者胡聲橋／紐約報導
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南布碌崙華社數家機構在富臨門宴會廳舉辦「共慶母親節」活動。(莊文怡辦公室提供)
南布碌崙華社數家機構在富臨門宴會廳舉辦「共慶母親節」活動。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)海灣大道商會、華人社區服務中心、松柏之家社區服務中心和布碌崙華人聯合會攜手市議員莊文怡和州眾議員寇頓(William Colton)共同推出的「共慶母親節」活動，近日在布碌崙班森賀舉行，數百名華裔母親及家人參加了這次活動，共度母親節。

這場主題為「感恩母愛 溫暖同行」的歡慶母親節活動在布碌崙福臨門宴會廳舉行，現場座無虛席。松柏之家社區服務中心總裁兼首席執行官陳偉儀和布碌崙華聯會會長鄧銘賢擔任晚會主持人。

市議員莊文怡則依循往年的傳統，在母親節來臨時向母親們派送1000朵康乃馨，當晚她和工作人員及義工們，向每個桌子上的母親及父親均派送了鮮花，並向四個主辦機構和富臨門宴會廳頒發了獎狀。

海灣大道商會會長李志波在活動中致辭說，母親就像大樹，為子女遮風擋雨，為家人營造溫暖的生活空間，她們為家庭無私奉獻，也為社區的建設和發展發揮著重要作用。

第17區州參議員參選人賀立寧、第49州眾議員參選人謝曉瓊、民主黨選區領袖唐鳳巧，以及班森賀華人社區服務中心執行總監吳燕珊等人都活動上向偉大的母親致敬，並為在節日上的各位母親送上座祝福。

晚會上，多個社區團體的舞蹈隊表演了精彩的舞蹈，幾位歌手為現場激情獻唱，贏得陣陣掌聲。

布碌崙 眾議員 母親節

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