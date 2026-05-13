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法拉盛音樂會 呈現亞裔移民經驗

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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由啟揚文化中心主辦的第六届「溫馨五月・愛與團結音樂會及資源展」近日在皇后區法拉盛...
由啟揚文化中心主辦的第六届「溫馨五月・愛與團結音樂會及資源展」近日在皇后區法拉盛舉行。(啟揚文化中心提供)

由啟揚文化中心主辦的第六屆「溫馨五月・愛與團結音樂會及資源展」近日在皇后區法拉盛舉行，數百位社區居民、藝術觀眾及機構代表參與。活動以亞裔移民經驗為核心，透過社區資源與藝術表達，呈現身分認同、跨世代記憶與文化連結。

國會眾議員孟昭文、 州參議員劉醇逸及市議員黃敏儀到場致辭，肯定亞裔社區在城市發展中的重要貢獻。孟昭文還向啟揚文化中心及參與藝術樂團喜樂三韻(Joy Luck Trio)頒發嘉獎狀，以表彰其在推動文化交流與促進社區融合方面的努力。

活動由社區資源展與音樂會兩大部分組成。資源展匯集紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)、百人會(Committee of 100)等多家機構，並聯動相關市政部門，為居民提供移民權利、心理健康支持及公共服務等方面資訊。

活動現場，紐約市預防仇恨犯罪辦公室執行主任Vijah Ramj attan發表主題演講，圍繞反亞裔仇恨、社區安全與公共參與等議題，呼籲加強跨族裔理解與資源連結。現場亦呈現亞裔青少年漫畫項目及相關內容分享，結合數據與個人敘事，反映當代亞裔社群在安全感與公共參與方面的持續關注。

同時，華裔二代獨立音樂組合Corner Club 與越南裔空竹表演藝術家Linda Quach帶來現場演出，融合當代音樂與傳統技藝，為活動增添多元文化色彩。

音樂會部分由喜樂三韻帶來紐約首演。三位屢獲世界級殊榮的華裔女性音樂家翁維亞(Donna Weng Friedman）、高虹及韓華琦(Karen Han透過鋼琴、琵琶與二胡的融合演繹，呈現關於遷徙、記憶與身分的音樂敘事。

主辦方啟揚文化中心表示，「愛與團結」系列活動已邁入第六屆，未來將持續以藝術與資源連結社區，深化對亞裔移民經驗的關注與理解。

現場調研顯示，超過89.2%的參與者表示，希望進一步了解社區安全與反歧視相關資源，另有多數受訪者反饋其文化與移民身分的連結感顯著增強。

由啟揚文化中心主辦的第六届「溫馨五月・愛與團結音樂會及資源展」近日在皇后區法拉盛...
由啟揚文化中心主辦的第六届「溫馨五月・愛與團結音樂會及資源展」近日在皇后區法拉盛舉行。(啟揚文化中心提供)

法拉盛 皇后區 亞裔

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