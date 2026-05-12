尋求連任國會議員 高德曼獲多家工會支持 霍楚也背書

工會成員的投票參與率比其他群體高出一成以上，是選舉的重要決定性力量。百餘名來自各工會的成員當日聚集在曼哈頓為國會議員高德曼造勢。(記者許君達／攝影)

尋求連任的紐約州 國會眾議員高德曼(Dan Goldman)，11日在曼哈頓 的DC37工會總部舉辦造勢活動，紐約多個大型工會組織會員宣布支持高德曼，州長霍楚 (Kathy Hochul)亦到場背書。

參加集會的工會除DC37外，還包括包括紐約市木匠協會(New York City District Council of Carpenters)、國際電工兄弟會(IBEW)、車隊工會(Teamsters Local 237)以及其他十餘家各行業工會。DC37工會執行主任加利多(Henry Garrido)表示，工會成員的投票率高於其他人群超過十個百分點，是足以左右選情的重要力量，因此工會在選擇背書對象時會非常謹慎。加利多說，高德曼身為法律人，是一名既能戰、又能贏的人選，因此決定鼓勵會員支持他。

霍楚表示，高德曼的檢察官履歷和他主持首次針對川普的彈劾案，都證明他是一名能保護這個國家的可靠人選。同樣尋求連任的霍楚也回憶了她的祖父母從新移民到工會工人、再成為中產的家族史，試圖從情感上拉近與工會的關係。

高德曼表示，若民主黨能重新奪回國會多數，他下一任期的優先事項除了保護移民、追究川普政府濫用權力的責任外，還包括推動向寡頭巨富階層加稅、以及提升聯邦最低工資標準等。

高德曼說，他在當前的任期內，曾推動旨在禁止ICE蒙面執法、禁止在移民法庭外逮捕的移民保護提案，還在國會質詢時成功迫使前任國土安全部長諾姆承認其手下逮捕正依法處在庇護申請程序中的移民是行政違法行為。

在勞工權益保護和經濟公平方面，高德曼說他參與聯署了旨在將聯邦最低時薪標準提高至25元、而非原定的17元的提案，還提出了「羅賓漢提案」(Robin Hood Act)，旨在修補億萬富豪通過大量貸款以避稅的法律漏洞。

高德曼的選區包括曼哈頓下城和布碌崙(布魯克林)西北部，區內民主黨獨大，因此高德曼的主要選戰是6月的黨內初選，他將面對前任市主計長和市長參選人蘭德(Brad Lander)的挑戰。

州長霍楚為國會議員高德曼背書。(記者許君達／攝影)