紐約最臭區排行 曼哈頓劇院區居首 綠點區第2

紐約市去年全年共接到異味投訴超過1萬5000起，其中汽車尾氣和化學品味道占比較大，垃圾或動物異味投訴數量不大。(記者許君達／攝影)

根據紐約市 311熱線的接報統計，全市2025年共收到1萬5322起異味投訴 ，其中時報廣場 和百老匯劇院集中的曼哈頓 劇院區(Theater District)接報最多，而擁有大量亞裔人口的皇后區貝賽 (Bayside)和小頸 (Little Neck)地區也榜上有名。

在市民報告的異味中，占比最高的是車輛加速時排放的尾氣，總數達到5381起，占全部異味投訴的逾三分之一。此外，化學品味道和汙水或下水道異味也是主要的投訴對象。

2025年度異味投訴量最大的單一郵編區是曼哈頓的10036區，包含時報廣場、劇院區和地獄廚房(Hell’s Kitchen)社區的一部分。該區全年共被投訴1648次異味，但其中1378起投訴都是針對車輛加速排放的。市環境保護局(DEP)發言人說，這是由於該區域鄰近紐新航港局巴士總站的緣故。

排名第二的社區是位於布碌崙(布魯克林)的綠點區(Greenpoint)，全年共接報267起，其中近半與動物氣味有關。據報導，市環保局並無明確數據證實這些動物異味主要來自何處，但在社群平台上，該區居民對於街上的寵物排泄物怨言很大。

布碌崙南部海邊的布萊頓海灘(Brighton Beach)、羊頭灣(Sheepshead Bay)和曼哈頓海灘(Manhattan Beach)區域2025年共接到243起異味投訴，其中96起與化學品有關。排名緊隨其後的是皇后區11364郵編區，包括貝賽和小頸，化學品味道也是最主要的投訴原因，在全年總共220起異味投訴中，高達182起與化學品有關。

數據顯示，今年至今，全市311熱線共接到5332起異味投訴，但根據往年的數據，從5月至7月底的夏季才會進入異味投訴的高峰期。市府則以力推垃圾改革作為改善異味問題的主要方式，在亞當斯(Eric Adams)政府任內，市衛生局曾表示，「垃圾入桶」政策很大程度上減少了來自垃圾的刺鼻異味。