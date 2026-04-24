紐約東華協會攜手律師團隊 6月起推出華埠法律諮詢

紐約東華協會攜手華裔律師，6月起推出華埠法律諮詢。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 的紐約東華協會宣布，將與律師方兆明合作，自6月起推出定期義務法律諮詢服務，首場將於6月4日舉行，為社區民眾提供法律建議，回應持續增加的求助需求。

東華協會負責人于金山表示，新冠疫情 前華埠曾有多個團體提供法律諮詢服務，但疫情期間相關資源停擺，然而居民在生活與工作中面對的法律問題並未減少。他說，近期該協會接獲不少民眾反映，包括垃圾處理等各類罰單問題頻繁出現，涉及部門不僅限於市清潔局，亦包括公園局等機構；此外，各類稅務相關通知亦讓不少居民感到困擾。

他指出，許多問題源於對法規理解不足，希望透過專業律師協助，幫助民眾釐清規則，減少不必要的罰款與糾紛。據介紹，方兆明律師在商業、房地產、勞資關係及房東租客糾紛等領域具備經驗，並曾任威徹斯特郡(Westchester County)助理檢察官等職。

方兆明表示，此次參與服務源於對社區的關懷與長期情誼，希望利用自身經驗，為華埠居民提供力所能及的支持。該法律諮詢服務將於每月首個周四上午11時30分至下午2時30分舉行，向居民開放。東華協會提醒，有需要的民眾可攜帶相關文件，以便律師更準確瞭解個案情況並提供適切建議。