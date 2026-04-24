布碌崙健腦資源日登場 專家講解吸菸與用藥對腦健康影響

阿茲海默症關懷服務24日攜手松柏之家社區服務中心，在布碌崙班森賀舉行第四屆布碌崙健腦資源日。(記者顏潔恩╱攝影)

阿茲海默症 關懷服務(CaringKind)24日攜手松柏之家社區服務中心，在布碌崙(布魯克林 )班森賀舉行第四屆布碌崙健腦資源日，超過100名華裔 長者出席，聆聽有關吸菸、用藥對腦部健康帶來影響的講座內容。

當日第一場講座主題為「吸菸及其對腦健康的影響：如何幫助他人戒菸」，由紐約大學格羅斯曼醫學院人口健康系助理教授江南主講，第二場主題為「用藥容易發生的錯誤」，由藥劑師李淑婷主講；活動現場還有27個組織設攤，提供多項社區服務，包括健康資源資訊、教育互動遊戲，以及抽獎、免費午餐和娛樂節目。

松柏之家總裁陳偉儀表示，雙方合作舉行健腦日活動已有四年，每次的規模和響應都很大，長者會員最感興趣的不外乎就是對大腦健康的認識；她指出，會員中有不少人、或是身邊認識的人出現腦衰退的跡象，比如會忘記吃藥、出門忘帶鑰匙等，很多人不確定這是隨著年長會出現的正常情況、還是失智症的前兆，「所以我們想要多聽一些專家的意見，也給民眾帶來正確的信息，以免誤會引發擔憂。」

阿茲海默症關懷服務社區營造副總裁石蔚靜則表示，社區中常有組織舉辦健康日、文化日或社區日，但關注大腦健康的僅有該機構機構，「其實大腦健康非常重要，所有健康都離不開大腦」；因此該機構每年都致力於找不同健康方面的專家提供資訊，最重要的便是提高對大腦疾病的認識，並在需要時擁有獲取資源的途徑。

這次活動由州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)和莊文怡辦公室的協辦；當日還有特別受長者歡迎的幸運抽獎環節，豐富的獎品包括智慧電視機、攝影機、陶瓷煎鍋、攪拌機、電飯煲、慢燉鍋、咖啡機、巧克力禮盒、玉米油等。