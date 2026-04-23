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皇后區入室盜竊犯 潛逃巴拿馬被押返

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區檢方指一名涉及多起入室竊案嫌犯曾在包括雷哥公園在內的多個皇后區社區犯案。圖...
皇后區檢方指一名涉及多起入室竊案嫌犯曾在包括雷哥公園在內的多個皇后區社區犯案。圖為皇后區雷哥公園住宅區街景。(本報檔案照)

皇后區地檢22日宣布，涉嫌在皇后區多地犯下住宅入室竊案的30歲男子阿塞維多(Juan Acevedo)，在剪斷電子腳鐐後潛逃巴拿馬，日前已被引渡回紐約受審。檢方指出，阿塞維多涉及2025年3月至2026年2月間至少五起住宅竊案，作案地點包括貝賽(Bayside)、皇后村(Queens Village)、雷哥公園(Rego Park)、東法拉盛(East Flushing)及奧克蘭花園(Oakland Gardens)。失竊物品包括現金、珠寶與名牌包，其中今年2月奧克蘭花園一案損失高達10萬元。若罪名成立，他最高將面臨79年刑期。

地檢辦公室說，阿塞維多先前已因多宗竊案遭起訴，法院原裁定以電子監控方式候審，但他於3月9日剪斷腳鐐後失聯。執法人員追查約一個月後，於4月1日在巴拿馬機場將他拘捕；當時他據稱持偽造的哥倫比亞護照，準備登機前往波哥大。與他同案的33歲法拉盛男子諾梅斯基(Jeison Figueroa Nomesqui)也被一併押返，兩人目前均還押，將於5月27日再度出庭。

檢方表示，阿塞維多於2025年3月5日涉嫌在皇后區同一天接連犯下三起住宅竊案。辦案人員事後透過租車公司提供的保時捷GPS紀錄，將嫌犯行蹤與三處案發地點串連；警方並在其中一處住宅附近尋獲帽子，經DNA比對後確認與被告吻合。檢方其後持續追查，認定他另涉去年12月東法拉盛一宗竊案，以及今年2月奧克蘭花園一宗利用伸縮梯入屋、盜走現金與珠寶的案件。

檢方說，東法拉盛案發生於去年12月29日傍晚，失竊珠寶價值約2萬元，隔天即被拿到曼哈頓一間收購店變賣；而今年2月16日發生在奧克蘭花園的案件，嫌犯涉嫌以伸縮梯進入住宅，盜走約10萬元現金與珠寶。檢方指出，諾梅斯基當時在現場擔任接應司機。之後警方於3月7日試圖攔查諾梅斯基時，他涉嫌違規迴轉、超速並穿梭車道，最終被捕。

近幾個月皇后區及法拉盛接連傳出連環竊案。本報3月曾報導，法拉盛北方大道一帶於2月中旬兩天內接連發生三起白天破門入室案，嫌犯疑趁屋主外出時下手，警方並公布監視器畫面追緝。華社近月對住宅安全的憂慮因此持續升高。

不過，截至目前，地檢公布的資料並未明確指出，阿塞維多就是先前華社所稱連環竊案的同一嫌犯，也未將本案定性為專門鎖定亞裔或華人社區的犯罪。

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