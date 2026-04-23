皇后區入室盜竊犯 潛逃巴拿馬被押返
皇后區地檢22日宣布，涉嫌在皇后區多地犯下住宅入室竊案的30歲男子阿塞維多(Juan Acevedo)，在剪斷電子腳鐐後潛逃巴拿馬，日前已被引渡回紐約受審。檢方指出，阿塞維多涉及2025年3月至2026年2月間至少五起住宅竊案，作案地點包括貝賽(Bayside)、皇后村(Queens Village)、雷哥公園(Rego Park)、東法拉盛(East Flushing)及奧克蘭花園(Oakland Gardens)。失竊物品包括現金、珠寶與名牌包，其中今年2月奧克蘭花園一案損失高達10萬元。若罪名成立，他最高將面臨79年刑期。
地檢辦公室說，阿塞維多先前已因多宗竊案遭起訴，法院原裁定以電子監控方式候審，但他於3月9日剪斷腳鐐後失聯。執法人員追查約一個月後，於4月1日在巴拿馬機場將他拘捕；當時他據稱持偽造的哥倫比亞護照，準備登機前往波哥大。與他同案的33歲法拉盛男子諾梅斯基(Jeison Figueroa Nomesqui)也被一併押返，兩人目前均還押，將於5月27日再度出庭。
檢方表示，阿塞維多於2025年3月5日涉嫌在皇后區同一天接連犯下三起住宅竊案。辦案人員事後透過租車公司提供的保時捷GPS紀錄，將嫌犯行蹤與三處案發地點串連；警方並在其中一處住宅附近尋獲帽子，經DNA比對後確認與被告吻合。檢方其後持續追查，認定他另涉去年12月東法拉盛一宗竊案，以及今年2月奧克蘭花園一宗利用伸縮梯入屋、盜走現金與珠寶的案件。
檢方說，東法拉盛案發生於去年12月29日傍晚，失竊珠寶價值約2萬元，隔天即被拿到曼哈頓一間收購店變賣；而今年2月16日發生在奧克蘭花園的案件，嫌犯涉嫌以伸縮梯進入住宅，盜走約10萬元現金與珠寶。檢方指出，諾梅斯基當時在現場擔任接應司機。之後警方於3月7日試圖攔查諾梅斯基時，他涉嫌違規迴轉、超速並穿梭車道，最終被捕。
近幾個月皇后區及法拉盛接連傳出連環竊案。本報3月曾報導，法拉盛北方大道一帶於2月中旬兩天內接連發生三起白天破門入室案，嫌犯疑趁屋主外出時下手，警方並公布監視器畫面追緝。華社近月對住宅安全的憂慮因此持續升高。
不過，截至目前，地檢公布的資料並未明確指出，阿塞維多就是先前華社所稱連環竊案的同一嫌犯，也未將本案定性為專門鎖定亞裔或華人社區的犯罪。
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