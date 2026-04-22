曼達尼解散涉毆打事件警隊 緝毒部門啟動90天檢討

在兩名紐約市警於布碌崙涉嫌毆打一名男子的影片流出後，曼達尼表示已解散該警察小組，並對緝毒部門展開詳細檢討。圖為曼達尼與蒂池過去共同參加活動。(美聯社)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)21日表示，紐約市警(NYPD)已解散日前在布碌崙 (布魯克林 )一間酒類商店內毆打一名男子的警察小組；該小組為緝毒部門的成員，事發當時正在執行一項調查任務，事發後，曼達尼也宣布對緝毒部門展開90天全面檢查。

曼達尼在21日的記者會上，提及14日兩名警員在布碌崙Gowanus Houses對面的酒類商店內，涉嫌毆打一名男子的；事發過程遭他人拍攝並流傳至網路，他形容這段影片「令人感到極度不安」。

據悉，當時涉案警員誤將一名被捕男子認作為涉嫌參與臥底毒品交易調查的人；影片顯示，兩名警員最終與該男子扭打在一起，警員還多次對其臉部與身體揮拳。儘管現場民眾不斷要求警員停止，他們仍無動於衷，地面上也可見血跡斑斑。

NYPD發言人指出，解散該小組是依據市警局長蒂池(Jessica Tisch)的指示，涉事警員在影片流傳當天，已被調為限制勤務(modified duty)。

曼達尼表示，現已對緝毒部門發動90天全面檢討，將涵蓋訓練、裝備及執法方式等各方面，「這包括在逮捕過程中對隨身攝影機使用的更嚴格監督。」。此外，參與該行動的整個小組已被解散，相關警官及成員已重新分派職務。

曼達尼表示，採取這些問責措施，是因為當地居民在事件發生後，對警方與社區的互動方式提出了多項關切，為了讓市民安心，他希望通過這些行動來證明市府和紐約市警想維護良好警民關係的誠意。