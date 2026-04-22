投資1.25億元 JFK機場8航廈翻新完工 逾60商戶進駐

JFK機場8號航站樓翻新完工，投資1.25億引入逾60商戶。(紐新港航局提供)

紐新港航局於21日宣布，紐約甘迺迪國際機場(JFK )八號航站樓(Terminal 8)總額1億2500萬元的商業翻新工程完成，有超過60個新餐飲與零售品牌進駐，成為總額190億元的機場重建計畫中首個完工的航站樓項目。

據港航局，此次翻新涵蓋約10萬平方呎商業空間，引入餐飲和免稅購物等消費場所，以重塑航站樓大廳(Great Hall)為核心，意在「打造結合紐約本地品牌與國際連鎖的多層次空間」。

紐新港航局官員表示，過去JFK部分航站樓設施「狹小且過時」，甚至被多個旅遊評比列為全國最差，如今則力圖以全新面貌扭轉旅客第一印象。

餐飲配置中，八號航站樓引入多個品牌，其中義大利 餐飲品牌Eataly首次進駐國內機場，並與Momofuku旗下概念店、Bowery Meat Company等餐廳形成中高端餐飲的配置。同時，以「五大區美食廣場」(Boroughs Food Hall)為核心的美食區則集合Bagel Boss、Black Star Bakery、NAYA、Mito等紐約本地品牌。

當局表示，八號航站樓共有20個本地餐飲與零售品牌。同時，航站樓亦引入包括Dior、YSL、Montblanc與TAG Heuer等精品品牌，並設有結合香檳酒吧的香氛專區、隱藏式酒吧以及遊戲休閒空間與短時休息套房等設施。

此外，官方亦透過短期租約與低門檻模式，讓中小型業者得以進入機場市場；整體項目亦預計創造約300個就業機會，同時設定少數族裔與女性企業參與比率。目前，相關商戶正分階段開業，已有約四分之三空間投入營運。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，甘迺迪機場是「世界認識紐約的第一扇門」，航站樓的升級不僅關乎旅客體驗，更直接關係到皇后區乃至整個城市的形象與競爭力；隨著設施改善與商業內容升級，將有助於向來自全球的旅客展示紐約的活力與多元文化。

JFK機場8號航站樓翻新完工，投資1.25億引入逾60商戶。(紐新港航局提供)

JFK機場8號航站樓翻新完工，投資1.25億引入逾60商戶。(紐新港航局提供)

JFK機場8號航站樓翻新完工，投資1.25億引入逾60商戶。(紐新港航局提供)

JFK機場8號航站樓翻新完工，投資1.25億引入逾60商戶。(紐新港航局提供)