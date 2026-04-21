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紐約生存手冊／公寓禁養寵物 若90天內未反對 租客有理

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市不少公寓租約寫明「禁止養寵物」，但在特定情況下，租客仍可能依據所謂的「90...
紐約市不少公寓租約寫明「禁止養寵物」，但在特定情況下，租客仍可能依據所謂的「90天寵物規則」主張繼續飼養寵物的權利。（記者戴慈慧／攝影）

在紐約租房時，不少租客都曾在租約中看到「No Pets Allowed」(禁止養寵物)的條款。對於已經養貓狗，或打算養寵物的人來說，這往往讓人以為只要房東不同意，就完全沒有空間。但在紐約租屋市場，其實還存在一條經常被提起的法律條款，稱為「90天寵物規則」(Pet Law)。

這項規定源自紐約市行政法(New York City Administrative Code)第27-2009.1條。法律的大意是，若租客在公寓中公開飼養寵物，而房東或大樓管理方在知情的情況下，連續90天內未採取法律行動或正式提出反對，房東日後就可能無法再以租約中的「禁止寵物」條款為由要求租客移走寵物。

簡單來說，這條法律的核心精神是避免房東在長時間默許租客養寵物後，才突然要求對方搬走或棄養寵物。由於紐約不少公寓租期長、租客流動性高，市府在多年前制定這項規定，旨在減少房東與租客之間的糾紛。

不過，這並不代表租客可以無視租約內容，把寵物帶進公寓。所謂的「公開飼養」，通常指的是寵物並非刻意隱藏，而是在日常生活中能被看見，例如帶寵物進出大樓、搭乘電梯，或鄰居與管理員知道家中有寵物。若租客刻意將寵物藏起來，或只在室內活動，房東就可能主張自己並不知道寵物存在，90天的時限也不一定成立。

此外，法律所說的「知情」，通常也需要有一定程度的證據。例如大樓管理員看到寵物、房東收到鄰居投訴，或管理處曾經發出通知等情況，都可能被視為房東已經知情。一旦房東在90天內提出書面通知或向法院提起訴訟，租客便可能無法再主張這項規定。

這條法律也有一些明確的例外。例如政府補助住宅、部分合作公寓(co-op)或公營住宅，往往不適用這項規定。另外，若寵物造成噪音、攻擊他人、破壞公共空間，或對鄰居構成安全問題，房東仍可透過法律程序要求租客移除寵物。

這條規定並不會改變租約本身，也不保證所有租客都能成功主張權利。許多法律糾紛往往仍需透過住房法庭判定，因此律師建議，若租客計畫在公寓內養寵物，最好在簽約前與房東或管理處確認政策，而不是完全依賴「90天規則」。

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