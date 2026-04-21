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響應地球日 百老匯大道迎書香街頭派對

記者曹馨元╱紐約報導
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22日(周三)的地球日，繁華的百老匯大道(Broadway)將成為一場充滿文藝氣...
22日(周三)的地球日，繁華的百老匯大道(Broadway)將成為一場充滿文藝氣息的「書香街頭派對」。(記者曹馨元╱攝影)

為迎接22日(周三)的地球日(Earth Day)，紐約市將推行「無車日」活動。屆時，曼哈頓繁華的百老匯大道(Broadway)將搖身一變，成為一場充滿文藝氣息的「書香街頭派對」。主辦單位不僅提供免費書籍與點心，還將帶來精彩的文學活動，邀請愛書市民共襄盛舉。

這場名為「在路上：行動書車街頭派對」(On the Road: A Bookmobile Block Party)的活動，將於22日上午11時至下午6時舉行；活動範圍位於百老匯大道的36街至37街之間。

該活動由文學組織「House of SpeakEasy」與時裝區(Garment District)聯合主辦。主辦方表示，當天除了免費派發書籍外，服裝區聯盟還將現場供應免費檸檬汁，讓民眾在無車干擾的曼哈頓街頭，體驗閱讀的轉化力量。

活動當天的一大亮點，是「House of SpeakEasy」全新三部流動書車(Bookmobiles)的首度亮相，每輛車均有獨特主題。其中一輛名為「我們人民」(We the People)旗艦書車，以呼應美國獨立250周年；全電動快閃書車採用著名插畫家理查·斯凱瑞(Richard Scarry)的童趣畫作；Sprinter系列書車則由知名華裔插畫家詹姆士楊(James Yang)操刀設計。

「House of SpeakEasy」共同創辦人佛曼(Amanda Foreman)強調，擁有書籍應是權利而非特權，「擁有一本書就是一種財富，我們的書車正是為了分享這份財富」。

時裝區聯盟總裁布萊爾(Barbara A. Blair)對此合作表示自豪，她指出，這次活動將百老匯大道轉化為行人友善的據點，反映了時裝區的活力與創意；「我們致力於為中城的居民、上班族及遊客營造一個充滿活力且友好的社區環境」。

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