南布碌崙17歲華裔少女搞失蹤 母報警尋人

南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

南布碌崙(布魯克林 )一名17歲華裔 少女於日前離家出走，警方發通告向大眾徵求協尋，該名少女的媽媽19日接受記者專訪時表示，女兒是故意搞失蹤，相信女兒並無危險；不過她也相擔憂心，藉此向女兒喊話，表示她非常愛女兒，希望女兒早日回家。

市警60分局17日發通告稱，家住南布碌崙班森大道(Benson Avenue)交26大道附近的17歲陳姓少女失蹤。警方報告顯示，這名少女上午8時左右離開家後，就再也沒有出現過。警方希望知情者及時提供相關線索，讓失蹤者早日與家人團圓。警方還公布了失蹤少女的照片。

不過，當記者聯繫到失蹤少女的媽媽時，媽媽卻說，女兒並沒有失蹤，她知道女兒住在8大道 附近的同學和朋友家，只是不知道具體地址。媽媽介紹，女兒離家前一天，很晚了還不回家，她焦急地給女兒打了多次電話都沒人接。終於打通電話後，媽媽在情急之下數落了女兒幾句。第二天，媽媽出門去上班時，女兒還在家裡睡覺，當媽媽下午5時左右下班回家時，女兒已沒有了蹤影，而且拿走了衣服和其他個人物品。媽媽給女兒打電話，不接；想用微信和女兒聯繫，發現已被女兒拉黑。

媽媽和自己的一位閨蜜聯繫後得知，她女兒轉告，暫時不回家，想在外面住幾天。女兒有一個很要好的同學和朋友，兩人以前還一起外出過，媽媽從一開始就猜想女兒一定是住到8大道附近的朋友家去了。媽媽還知道女兒朋友的父母都在外州打工，家裡有地方住。

女兒離家後，學校和媽媽聯繫，說她女兒好幾天沒去上學了，問她是怎麼回事，媽媽說女兒離家出走了，很可能是住到同學和好朋友家去了，希望能得到女兒朋友家的住址和電話。校方以保護個人隱私為由拒絕了。很快，兒童服務局(ACS)的人就上門找媽媽了。ACS的人和女兒電話聯繫，女兒有回應，但不願意視頻對話。女兒答應第二天去學校上課，但媽媽和ACS的人最終還是沒能在學校等到女兒。

正是在這種情況下，因為無法百分百確認女兒是安全的，ACS最終幫助媽媽去報了警。媽媽說，女兒和中國的親戚都聯繫過，報了平安，所以她認為女兒應該沒事，是安全的。

媽媽說一家人現在都非常想念離家出走的女兒。媽媽還說，自己剛轉告女兒，希望她20日(周一)能去上學，如果老師同學能見到她一面，她一顆懸著的心才能放下來。

陳姓少女一家三年多前移民美國，女兒一到紐約就上了高中。透過這件事，媽媽感歎美國和中國處理問題的方式很不一樣，她不太適應。她說要是在中國，她可能早就上門去找女兒了。