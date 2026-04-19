25處電單車「換電站」選址 徵民意
市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局局長弗林(Mike Flynn)18日宣布，市府已啟動公眾意見收集平台，邀請市民協助決定全市約25處電單車電池交換站的設置地點；市交通局已確定重點覆蓋範圍為曼哈頓、皇后區近郊、布碌崙(布魯克林)近郊及南布朗士，這些地區外賣配送活動最為密集，電單車使用比例亦高，而州能源研究與發展廳(NYSERDA)「清潔出行計畫」則將資助各站點所需的電力接駁工程。
據悉，電池交換站提供安全的充電設施，讓電動微型交通工具使用者可換入充滿的電池，若無此類設施，外賣郎往往需要隨身攜帶多塊沉重電池，才能撐過一個班次。
近年來，鋰電池電單車引發的火災事故在紐約市屢見不鮮，主因包括使用未經認證或劣質電池、在住宅樓內充電、缺乏安全儲存空間，以及電池安全知識不足；市府設計的交換站將採用符合市消防局(FDNY)最高防火標準的電池，鼓勵使用認證電池，並推動全市電單車充電安全文化，每個交換站均具備防風雨、防盜及防火結構，並配備電池健康監測與自動滅火系統。
市交通局與消防局將協同確保所有交換站及電池均通過適用的UL標準認證，安裝前亦須符合各項距離規定。市交通局於2024年完成為期六個月的電單車公共充電試驗，結論顯示交換站安全、使用率高，參與試驗的外賣郎反映，電池交換服務讓他們每班次能完成更多訂單。
交換站選址除須符合市交通局及消防局的距離規定外，亦參照市交通局的行人通行計畫，確保人行道暢通無阻。市交通局將根據公眾意見對初步選址進行評估與優化，整理出約25個優先地點後進入設計階段，目標是在2028年投入使用。市府表示，相關設備將不僅限於外賣郎，所有市民節可使用。市民可訪問項目官網nycdotprojects.info/project/1995/overview分享意見。
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