25處電單車「換電站」選址 徵民意

市長曼達尼與市交通局局長弗林18日宣布，市府將啟動公眾意見收集平台，邀請市民協助決定全市約25處電單車電池交換站的設置地點。圖為市交通局2024年在曼哈頓東村庫柏廣場揭幕全國首個為外賣郎提供的電單車充電站。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局局長弗林(Mike Flynn)18日宣布，市府已啟動公眾意見收集平台，邀請市民協助決定全市約25處電單車電池交換站的設置地點；市交通局已確定重點覆蓋範圍為曼哈頓、皇后區 近郊、布碌崙 (布魯克林 )近郊及南布朗士，這些地區外賣配送活動最為密集，電單車使用比例亦高，而州能源研究與發展廳(NYSERDA)「清潔出行計畫」則將資助各站點所需的電力接駁工程。

據悉，電池交換站提供安全的充電設施，讓電動微型交通工具使用者可換入充滿的電池，若無此類設施，外賣郎往往需要隨身攜帶多塊沉重電池，才能撐過一個班次。

近年來，鋰電池電單車引發的火災事故在紐約市屢見不鮮，主因包括使用未經認證或劣質電池、在住宅樓內充電、缺乏安全儲存空間，以及電池安全知識不足；市府設計的交換站將採用符合市消防局(FDNY)最高防火標準的電池，鼓勵使用認證電池，並推動全市電單車充電安全文化，每個交換站均具備防風雨、防盜及防火結構，並配備電池健康監測與自動滅火系統。

市交通局與消防局將協同確保所有交換站及電池均通過適用的UL標準認證，安裝前亦須符合各項距離規定。市交通局於2024年完成為期六個月的電單車公共充電試驗，結論顯示交換站安全、使用率高，參與試驗的外賣郎反映，電池交換服務讓他們每班次能完成更多訂單。

交換站選址除須符合市交通局及消防局的距離規定外，亦參照市交通局的行人通行計畫，確保人行道暢通無阻。市交通局將根據公眾意見對初步選址進行評估與優化，整理出約25個優先地點後進入設計階段，目標是在2028年投入使用。市府表示，相關設備將不僅限於外賣郎，所有市民節可使用。市民可訪問項目官網nycdotprojects.info/project/1995/overview分享意見。