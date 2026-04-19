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府會角力 曼達尼背書博伊蘭競選市議員

記者范航瑜╱紐約報導
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曼達尼18日宣布背書博伊蘭(圖)，支持她競選曼哈頓第三選區市議員席位。(取自博伊...
曼達尼18日宣布背書博伊蘭(圖)，支持她競選曼哈頓第三選區市議員席位。(取自博伊蘭競選網站)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)18日宣布背書博伊蘭(Lindsey Boylan)，支持她競選曼哈頓第三選區市議員席位，博伊蘭是最早公開指控前州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾的女性。在市議長梅寧(Julie Menin)已背書另一名參選人的背景下，曼達尼此番表態也令這場補選演變為市府與議會之間的一場角力。

該議員席位由剛當選州參議員的博徹(Erik Bottcher)出缺，目前除博伊蘭外，尚有博徹前辦公室主任威爾遜(Carl Wilson)、第四社區委員會主席墨菲(Leslie Boghosian Murphy)及社區活動人士勞-吉西科(Layla Law-Gisiko)參選。梅寧已率先背書威爾遜，此番曼達尼轉而力挺博伊蘭，使這場補選成為兩人角力的試金石。

曼達尼在聲明中稱讚博伊蘭具備「無懼的領導力」，敢於挑戰根深蒂固的權力結構，「在我們致力開創城市政治新局、推進居住負擔議程之際，我需要像林賽這樣的夥伴並肩作戰，因此我很自豪能背書她的市議員競選。」

據悉，博伊蘭長期公開批評葛謨，並在市長選舉期間多次與曼達尼同台造勢。曼達尼在擔任市長後，她亦持續對葛謨保持批評立場。

曼達尼與梅寧同於今年初就任，兩人上任便摩擦不斷。民主社會主義者出身的曼達尼與立場溫和的民主黨人梅寧，在市府預算平衡問題上你來我往、互不相讓。不過本周早些時候，議會批准了曼達尼提名的市府首席監察官人選，被視為梅寧遞出的一枝橄欖枝。

曼哈頓市議會第三選區主要包括曼哈頓中下城西區，涵蓋地獄廚房、時報廣場、雀兒喜、西村與格林威治村等社區，曼達尼在去年11月的選舉中曾以雙位數優勢在此勝出。博伊蘭曾於2020年競選國會議員、2021年競選曼哈頓區長，兩次均未能勝選。

市長曼達尼18日宣布背書博伊蘭，支持她競選曼哈頓第三選區市議員席位。(取自博伊蘭...
市長曼達尼18日宣布背書博伊蘭，支持她競選曼哈頓第三選區市議員席位。(取自博伊蘭官方Instagram平台帳號@lindseyboylanny)

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