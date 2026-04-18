市議會百日成績單 1200項提案創紀錄

雖然市議長梅寧(Julie Menin)將上任百日議會的立法成績視為立法機關撥亂反正的勝利，但這種與市長的對抗也引發外界對市政連續性的疑慮。(取自市議會官方Flickr)

市議會17日公布新一屆任期首100天的立法成績單，議會共通過111項法案與決議案，提出逾1200項立法提案，為歷屆之最，並推翻前市長亞當斯 (Eric Adams)任內17項否決案，數量超過過去十年總和，同期還舉行了84場監督聽證會。但如此驚人的立法量也引發質疑，部分評論者批評許多提案僅具象徵意義，未必能解決問題。

議長梅寧(Julie Menin)今年1月7日就任議長，成為市議會史上首位猶太裔議長。當時外界即普遍認為，作為溫和派民主黨人的梅寧，將成為進步派曼達尼 (Zohran Mamdani)政府的重要制衡力量。過去100天內，議會以推行全市普及托育服務為重點，新設早期兒童教育小組委員會，並推進立法要求市教育局按季報告支付托育服務供應商款項的情況，以解決長期延誤付款的問題。議會也建議恢復市長預算案中遭削去的多項撥款，包括圖書館3070萬元等。

在立法自主性上，本屆議會也十分積極。前市長亞當斯(Eric Adams)在2025年底離任前夕，密集否決了一系列涉及路邊攤牌照、租約透明度、性別暴力受害者權利及零工經濟保護的法案。議會在2026年初復會後，迅速以絕對多數票數撤銷了這些在亞當斯任內的17項否決案，超過了紐約市過去十年的總和。

市議會大規模推翻市長否決實屬罕見，無論是執政長達12年的彭博(Michael Bloomberg)時期，還是關係相對和諧的白思豪(Bill de Blasio)八年任期內，這類激烈的立法對抗皆極少發生。這批法案涵蓋了路邊攤牌照改革、保護外送平台司機權益，以及提高合作公寓(Co-op)審核透明度等爭議性議題。

梅寧將推翻否決案視為撥亂反正的勝利，但也預示了本屆任期內「對抗式施政」將成為常態。議會拒絕接受市長曼達尼(Zohran Mamdani)提出的9.5%物業稅增幅，另提出涵蓋約60億元替代節流、增收與效率改善方案的預算回應，聲稱可在不削減服務或加徵廣泛稅種的前提下填補財政缺口，卻遭曼達尼回嗆「不切實際」。隨著6月預算截止日的臨近，市議會與市府在預算案上仍陷僵局。