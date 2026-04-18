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法拉盛4╱30捐血博覽會 免費乙肝篩檢

記者高雲兒╱紐約報導
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由紐約血液中心與LiveOnNY等機構聯合主辦的「捐血暨資源博覽會」，將於30日...
由紐約血液中心與LiveOnNY等機構聯合主辦的「捐血暨資源博覽會」，將於30日在法拉盛天廣商場(Tangram Mall)舉行。(記者高雲兒╱攝影)

由紐約血液中心(New York Blood Center)與LiveOnNY等機構聯合主辦的「捐血暨資源博覽會」(Blood Drive and Resource Fair)，將於30日在法拉盛天廣商場(Tangram Mall)舉行。主辦單位於17日在法拉盛召開記者會，呼籲社區民眾踴躍參與，支持血液與器官捐贈。

記者會上，LiveOnNY代表邊令晶表示，血液與器官捐贈是挽救生命的重要資源，但長期以來社區對相關資訊了解仍有限，希望透過活動提升公眾意識，鼓勵更多人登記成為捐贈者。她指出，許多病患仰賴穩定的血液供應及器官移植機會，社區的參與對醫療體系至關重要。

活動獲多位民選官員及機構支持，包括市議員黃敏儀、國會眾議員孟昭文、皇后區區長理查茲及州參議員劉醇逸等。多個市府部門與社區組織亦將到場提供資源，包括紐約市健康局、紐約市緊急管理局及華人社區服務機構等。

主辦方提醒，捐血者須年滿17歲，或16歲並持家長同意書，攜帶有效身分證件，並符合基本健康與體重要求。捐血前建議充分補充水分與進食，以確保身體狀況良好。民眾亦可透過線上預約系統提前安排捐血時段tinyurl.com/d6ybv3s9，以縮短等候時間。

主辦方說，活動將於30日上午11時至下午3時，在法拉盛39大道133-33號的天廣商場舉行。除現場捐血外，還將設置資源攤位，提供政府與社區服務資訊，並安排免費乙型肝炎篩檢及多項健康與福利相關諮詢服務。

由紐約血液中心與LiveOnNY等機構聯合主辦的「捐血暨資源博覽會」，將於30日...
由紐約血液中心與LiveOnNY等機構聯合主辦的「捐血暨資源博覽會」，將於30日在法拉盛天廣商場(Tangram Mall)舉行。(主辦方提供)

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