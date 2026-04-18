台灣舞團翃舞製作「羽人BIRDY」 7月中登紐約舞台

台灣當代舞團翃舞製作代表作「羽人BIRDY」舞台畫面，以強烈紅色視覺與流動肢體語彙，呈現對自由與束縛的探索。(主辦單位提供)

台灣當代舞團翃舞製作(HUNG DANCE)將於今年夏天首度登上紐約舞台，帶來代表作「羽人BIRDY」，7月17日與18日於NYU Skirball Center限時演出，為紐約觀眾呈現融合東方元素與當代舞蹈語彙的舞台作品。

翃舞製作由編舞家賴翃中(LAI Hung-chung)於2017年創立，近年在國際舞壇嶄露頭角，至今已在五大洲舉行超過300場演出。舞團以鮮明的身體語彙與視覺風格著稱，擅長將傳統文化元素轉化為當代表演語言，形成辨識度極高的舞台風格。

此次在紐約上演的「羽人BIRDY」，是舞團的重要代表作之一。作品融合京劇 身段、神話意象與太極概念，透過舞蹈探討「自由」的主題—包括如何擁有、失去以及重新找回自由。整體編舞在力量與流動之間轉換，搭配舞台視覺設計，呈現出兼具動態張力與內在情感的演出層次。

賴翃中表示，能將「羽人BIRDY」帶到紐約具有特殊意義，「這部作品從一開始就在思考自由這件事，在紐約這樣多元且充滿能量的城市演出，對我們來說是一個很自然的延伸，也希望觀眾能從中找到自己的感受。」

本次演出由台灣文化部駐紐約台北文化中心支持，並由Center Ring Theatrical製作。文化中心主任桂業勤表示，適逢中心成立35周年，能夠在紐約呈現結合京劇、太極與當代舞蹈的作品，展現台灣表演藝術的多元與創新，是難得的交流機會。

除了舞台創作，翃舞製作也長期透過「漂鳥舞蹈平台」支持新銳編舞者，並與國際藝術團體合作，持續拓展跨文化交流。主辦單位表示，此次紐約演出場次有限，為觀眾近距離接觸台灣當代舞蹈創作提供難得機會。