華埠監獄工程延長工時至午夜12時 社區反彈

華埠監獄工程延長施工時間至午夜零點，華埠社區不滿噪音擾民將持續至2032年。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 設計與建設局(DDC)於15日發布公告，宣布曼哈頓華埠 城區監獄(BBJ)工程將自20日起延長施工時段，平日最早自清晨6時開工，最晚持續至午夜12時，並預計延續至2032年第一季完工；此消息引發華埠社區反彈，居民、社區組織及民選官員均質疑，此舉將對當地生活品質帶來長期且難以承受的衝擊。

根據公告，相關延長工時已獲市樓宇局(DOB)核准的加班施工許可，除周一至周五清晨至午夜外，周六亦將於上午7時至下午5時施工。當局表示，此舉旨在加快工程進度，但同時也意味著華埠居民未來數年將長期暴露於施工噪音、粉塵及震動之中。

華埠監獄工程延長施工時間至午夜零點，華埠社區不滿噪音擾民將持續至2032年。(市府提供)

反監獄組織「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal)發表聲明，強烈反對市府延長施工時段的決定。該組織指出，原先對外說明的延長工時為期三年，如今卻擴大至六年，直至2032年工程完成，「對華埠居民與小商業所造成的負擔出現重大升級」。

聯盟批評，市府實際上正推動近乎「全天候」的施工安排，平日自清晨6時持續至午夜，對社區影響深遠。聲明指出，居住於松柏大廈(Chung Pak)及巴士打街(Baxter St.) 一帶的居民，以及中央街(Centre St.)沿線醫療機構的病患與員工，未來將長期承受施工帶來的噪音、粉塵與震動干擾，尤其夜間施工將嚴重影響居民休息與健康。

其還強調，「華埠不是施工區，而是一個正在運作的社區」，長達六年的夜間施工將削弱居民的生活品質與福祉。聯盟同時質疑市府在空氣監測方面的透明度，指相關數據「零散且難以取得」，並呼籲當局重新評估施工安排，採取不傷害社區的替代方案。

華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，相關問題已由多名華埠民代在與副市長團隊的會議中提出，並列為「社區的嚴重關切」，目前仍與市府持續磋商，希望調整施工安排。

李榮恩表示，「我們確實希望能縮短工時，並讓市府真正考量居住在社區中的居民需求，不應在犧牲社區生活品質的情況下，允許工程持續至深夜。」

華埠民主黨65D區領袖于金山亦達強烈憂慮。他表示，對緊鄰監獄工地的松柏大廈居民深感同情，若工程自清晨6時持續至午夜，且長期維持多年，「居民幾乎難以安寧」，對長者影響尤為嚴重。

于金山質疑工程期程的可行性，指當局雖稱約需七年完工，但實際執行恐面臨延誤，「加上政府經費時有中斷，工程可能一拖再拖，對整個華埠社區造成長期干擾。」他亦批評，在華埠進行大型工程之際，未見對華人勞工有具體保障機制，相關訴求多次提出仍未獲正面回應。

同時，記者走訪發現，工地主要出入口及周邊並未張貼相關延長施工時間的公告。