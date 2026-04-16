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移民傳承周 美國華人博物館音樂劇17日獻演

記者范航瑜／紐約報導
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市長移民事務辦公室近日啟動第22屆年度移民傳承周，今年主題定為「移民驅動紐約」，揭幕為期三個月的移民社區慶祝活動。(市府提供)

市長移民事務辦公室(MOIA)近日啟動第22屆年度移民傳承周(Immigrant Heritage Week)，今年主題定為「移民驅動紐約」，揭幕為期三個月的移民社區慶祝活動。移民傳承周活動將由MOIA與各社區組織共同舉辦，涉及華人社區等多個少數族裔社區活動，所有市民均可參加。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)在記者會上表示，移民不是紐約經濟的旁觀者，而是核心力量。副市長兼經濟公義副市長蘇維思(Julie Su)表示，移民勞工是紐約故事不可或缺的一部分，他們的傳承與辛勤付出，塑造了這座不夜城的本質。

移民傳承周期間，全市各地將舉辦多項移民主題文化活動。美國華人博物館(MOCA)將於17日(周五)晚舉辦音樂演出「Fly Mi Away」，由作曲家兼表演者Miguel Sutedjo，以爵士鋼琴、音樂劇及創作歌曲，講述自身身為印尼華裔移民在美國成長的心路歷程。演出取材自其原創音樂劇，劇情圍繞一名懷抱爵士夢想的青少年鋼琴手，與堅守傳統價值的移民父親之間的衝突與和解，由鋼琴、貝斯、鼓組及三名歌手共同呈現。演出時間為晚7時至8時，門票25元，屬卡內基音樂廳(Carnegie Hall)「美國之聲：建國250年」系列活動之一。

此外，紐約市公共圖書館(New York Public Library)將於史泰登島列治文鎮圖書館(Richmondtown Library)舉辦太鼓表演，由社區樂團OMNY Taiko呈獻日本傳統及當代太鼓演奏，活動免費入場，時間為16日(周四)晚6時半至7時半。

根據MOIA去年發布的年度報告，由無證移民主導的家庭，合計繳納約967億元稅款，其中州及地方稅373億元，聯邦稅594億元。餐飲業、建築業、居家醫療服務、綜合醫院及中小學校，是去年聘用移民工人最多的行業，移民的足跡遍及學術、商業、金融、交通、衛生、教育及政府各領域。相關藝術作品及活動資訊可瀏覽 nyc.gov/immigrantheritage。

卡內基音樂廳 華裔 華人

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