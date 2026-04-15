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世界盃期間 紐新之間火車票恐自12.9元飆至100元

記者曹馨元／紐約報導
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新澤西運輸局(NJ Transit)計畫將前往大都會人壽球場(MetLife S...
新澤西運輸局(NJ Transit)計畫將前往大都會人壽球場(MetLife Stadium)觀賞世界盃球賽的票價調升至令人咋舌的100元。(美聯社)

隨著FIFA世界盃足球賽在新澤西及紐約舉辦的日期漸進，大批球迷已開始規畫行程。而新澤西運輸局(NJ Transit)計畫將前往大都會人壽球場(MetLife Stadium)觀賞球賽的火車票價調升至令人咋舌的100元，引發爭議。

這段從曼哈頓賓州車站(New York Penn Station)出發，中途停靠席卡克斯(Secaucus)，最終抵達新澤西州東盧瑟福(East Rutherford)體育場的路程，全長約18哩。平日該路段的火車票價通常為12.9元，但據紐約時報引用不具名的知情人士消息稱，新澤西運輸局計畫在世界盃期間收取高達775%的驚人溢價。

運輸局發言人對此回應，比賽當天的乘車票價尚未最終確定，任何關於成本的說法均屬未經證實的臆測；「然而，誠如州長與運輸局共同召開的記者會中所明確表示的，這八場賽事的交通成本將不會由我們的通勤族承擔」。

本屆世界盃將有八場比賽在紐約及新澤西賽區舉辦，其中包括7月19日(周日)的總決賽，屆時將有大量政要親赴現場。根據時間表，八場比賽中，將有四場在周末舉行；其餘場次的通勤將與晚高峰時段相重疊。

新澤西運輸局(NJ Transit)執行長科盧里(Kris Kolluri)日前表示，預計每個比賽日將有4萬球迷從紐約出發前往大都會人壽球場觀賽，其中絕大部分都會搭乘新澤西運輸局的火車。新州州長謝里爾(Mikie Sherrill)在記者會上強調，不會讓新澤西州的納稅人和通勤族來承擔世界盃觀賽人群的交通費用。

據報導，這項天文數字般的票價將採取統一價格制，甚至連通常享有折扣的年長者、兒童和身障乘客也將適用。報導指出，交通系統預計將在未來幾天內針對世界盃火車票價做出最終決定。

新州 大都會 紐約時報

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