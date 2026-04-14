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和統會 肯定鄭習會和十惠台措施

記者許君達／紐約報導
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紐約中國和平統一促進會舉辦「鄭習會」主題座談會。(記者許君達／攝影)
紐約中國和平統一促進會舉辦「鄭習會」主題座談會。(記者許君達／攝影)

紐約中國和平統一促進會13日在曼哈頓華埠舉辦座談會，分享「鄭習會」成果，並呼籲台海和平、民族復興。

主辦方在座談會上播放了中國國民黨主席鄭麗文訪問北京期間，與中共中央總書記習近平會談的新聞影片，以及鄭麗文在返回台灣後發表演講的新聞影片；在影片中，鄭麗文多次強調和平的重要性。此外，主辦方還播放了包括台灣統促黨黨魁張安樂等人對於兩岸問題的論述。

紐約中國和平統一促進會在座談會現場播放「鄭習會」新聞影片。(記者許君達／攝影)
紐約中國和平統一促進會在座談會現場播放「鄭習會」新聞影片。(記者許君達／攝影)

紐約和統會會長焦聖安對鄭麗文本人及她的訪問表達了讚賞。他表示，鄭麗文在南京中山陵的講話，提到要追隨先總理的遺志，而孫中山正是兩岸人民共同尊敬的先驅。他的遺志不僅包括貫徹三民主義、五權憲法，「追求中華民族的偉大復興也是中山先生的願望」。焦聖安說，作為美國華人，雖然並非出生於台灣，但他依然熱愛這片土地，以及生活在土地上的台灣人民，「我們跟美國人民一道，都希望兩岸和平發展」。

焦聖安還強調台灣問題應是中國內政，無論是「中國台灣」、「中國香港」、「中國澳門」還是「中國大陸」，都將在同一個框架內解決問題，只要反對台灣獨立，任何事情都可以談。他還提到，統一之後，「台灣跟香港就是一樣的」。

中國駐紐約總領館代表也到場宣示了北京當局的官方態度，表示「鄭習會」「順應了國民黨內要和平、要發展的主流民意」，並提到中國當局公布的十項「惠台措施」，強調其從政治、經濟和文化交流等方面，全面為台灣人民辦實事、行便利的精神。中領館代表還談及，振興中華、國家統一，是孫中山的畢生追求。

習近平 中共 鄭麗文

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