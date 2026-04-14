布碌崙86街遊民所停工 市府：尚未檢出石綿 將設諮詢委員會

紐約市府表示，在布碌崙86街遊民所工程尚未檢測出石綿，後續石綿檢測專員還會繼續檢測，該工地在檢測完成前，停工令將持續有效；圖為上月底開發商方的承包商在布碌崙86街遊民所工程拆除舊有建築。(記者胡聲橋／攝影)

針對布碌崙 (布魯克林 )86街2501號遊民 所項目，興建工地據報導曾被發現石綿，紐約市府表示，尚未檢測出石綿，後續石綿檢測專員還會繼續檢測，該工地在檢測完成前，停工令將持續有效。此外市府也承諾成立社區諮詢委員會，以讓居民定期會面市府相關人員及遊民所營運方，了解項目進展並反映意見。

有關興建工地「停工令」的最新進展，市府發言人表示，自2024年以來，市環境保護局已多次前往該工地檢查，但在過往巡查中，未發現任何石綿。出於審慎考量，市環境保護局於9日再次檢測，結果顯示屋頂並未檢出石綿。

市府發言人說，市府高度重視社區安全，將對該地點繼續進行全面審查。在有資質證明的石綿檢測專員完成檢查前，停工令將持續有效。若最終檢測出石綿，開發商須清除處理，之後方可按既定計畫推進項目。

此前，市環境保護局在檢測石綿的同日、即9日發布了停工令，指現場正在進行的工程「構成石綿作業」、相關作業違反「約市空氣污染控制法」第24-136條及其下屬石綿規則、且對公眾安全構成威脅。不過在紐約的法規中，只要工程類型可能涉及含石綿材料、或尚未完成完整的石綿調查，就可能被認定為「石綿作業」。此外，若持證石綿檢測員未完成完整調查、開發商未提交或未更新石綿報告、或在未確認安全前就開始拆除，也屬違反「空氣污染控制法」相關條例。因此，即使此次尚未檢測出石綿，工地在未完成完整石綿調查前便展開拆除作業，亦屬有公共安全風險的程序違規。

此外，市府發言人也表示，近日，副市長阿蒂加(Helen Arteaga)、市社會服務局局長道爾頓(Erin Dalton)、市議員莊文怡、紐約市警、社區委員會、州眾議員寇頓(William Colton)辦公室代表，以及社區成員等曾共同出席會議，討論遊民所問題。市府以及市社會服務局會在聽取了居民在安全、拆除工程及收容對象等問題上的意見後，承諾成立社區諮詢委員會，以讓居民可定期與市社會服務局代表及遊民所運營方會面，討論項目進展並反映社區意見。

市府發言人說，市府也承諾在節日及社區重要日期期間，須「停工或限制施工」；與當地警局制定安全計畫，並由警方持續駐點，保障示威民眾及施工人員安全；提供市樓宇局的確認文件，證明拆除工程符合所有規範；啟動與社區的修復與對話機制，以回應過往造成的歷史性傷害；提供來自該社區的遊民數據，並確保以符合文化需求的方式提供服務。

不過，市議員莊文怡批評會議過程「雞同鴨講」，認為市府立場強硬、試圖說服居民接受既定方向。民代與社區居民亦將繼續採取法律行動，持續阻止該工程推進。