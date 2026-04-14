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劉醇逸辦寵物領養 8貓2狗當場有新家

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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州參議員劉醇逸在皇后區法拉盛辦寵物領養活動，吸引不少民眾前往。(記者鄭怡嫣 / ...
州參議員劉醇逸在皇后區法拉盛辦寵物領養活動，吸引不少民眾前往。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約市動物照護中心(Animal Care Centers of NYC)及州參議員劉醇逸近日在皇后區法拉盛政府樓布蘭德屋前操場(Bland House Playground)聯合舉辦「寵物領養流動車活動」(Mobile Pet Adoption Event)，不少民眾到場了解領養資訊並與動物互動。

劉醇逸指出，紐約市有許多動物有待家庭領養，同時也有許多家庭有領養寵物的需求，民眾雖說可以每天前往市動物照護中心領養，但透過在社區舉辦領養流動車的活動，既可讓更多居民接觸相關資訊，也可以讓不少人看到他人在現場領養，也更願意親身嘗試領養。

他表示，寵物領養惠及家庭、城市以及動物自身，且目前街頭流浪動物有增加趨勢，推動領養有助改善相關問題。

根據劉醇逸辦公室13日統計，當日共有十貓三狗有待領養，以及一隻寄養犬，最終，法拉盛民眾領養了八貓二狗，剩下的兩隻貓因需大包領養、一隻狗因為大型犬而較難找到主人。

市動物照護中心領養諮詢員張Jordan表示，現場供領養的動物均已完成或即將安排絕育手術，並均已接種疫苗。部分動物已預約絕育手術時間，尚未完成者將於領養後由中心安排處理。中心亦會向領養者詳細說明動物的健康狀況，包括過往疾病紀錄，以確保資訊透明。

張Jordan也指出，不同類型動物的領養速度不同。「幼貓、性格溫順的貓或小型犬，通常在一至兩周便會被領養，大型犬或具有行為挑戰的犬隻，往往等待時間較長。

布蘭德屋住戶協會會長Bridget Marachlian表示，寵物無法為自己發聲，但它們需要一個家，希望藉助活動，幫助它們找到新家，把人與動物連結在一起，並促進社區凝聚力。此外，她也指，寵物能為不同年齡層的主人都能帶來情緒支持，「無論是孩子還是長者，當你回到了家，有寵物的陪伴，就會帶來快樂」。

州參議員劉醇逸在法拉盛辦寵物領養活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
州參議員劉醇逸在法拉盛辦寵物領養活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

州參議員劉醇逸在皇后區法拉盛辦寵物領養活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
州參議員劉醇逸在皇后區法拉盛辦寵物領養活動。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

寵物 法拉盛 皇后區

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