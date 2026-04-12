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長島鐵路工會擬5月16日罷工 預告重創通勤系統

記者高雲兒╱紐約報導
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長島鐵路五個工會與大都會運輸署之間的勞資談判持續僵持，工會代表警告，若協商未果，...
長島鐵路五個工會與大都會運輸署之間的勞資談判持續僵持，工會代表警告，若協商未果，最快將於5月16日罷工。(記者高雲兒╱攝影)

長島鐵路(LIRR)五個工會與大都會運輸署(MTA)之間的勞資談判持續僵持，工會代表警告，若協商未果，最快將於5月16日(周六)罷工，恐造成數十萬名通勤族受影響，對長島地區交通帶來「災難性」衝擊。

由五個工會組成的聯盟日前在曼哈頓舉行記者會指出，一旦罷工成真，長島鐵路每日約35萬名通勤者將被迫改以公路通勤，勢必對已高度擁擠的高速公路與公園大道系統造成沉重壓力。

運輸通訊工會(Transportation Communications Union)副主席佩盧索(Nicholas Peluso)表示，在尖峰時段的道路本已不堪負荷，「若再增加35萬名通勤者上路，後果可想而知」。機車工程師與列車員工會(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen)副主席塞克斯頓(Kevin Sexton)亦直言，「這將會是長島的一場災難。」

此次勞資爭議涉及約3500名員工，涵蓋列車駕駛、售票員、電工、信號維修人員及機械技師等職位，約占長島鐵路7000名工會員工的一半。工會已拒絕一項為期三年、加薪9.5%的合約方案，認為漲幅無法反映生活成本上升。

據了解，兩個由白宮任命的調解委員會均支持工會立場，建議簽訂為期四年、總加薪14.5%的新合約。不過，MTA方面表示，若提高加薪幅度，須配合重大讓步，包括調整部分可獲額外報酬的工作規則。

MTA政策與對外事務主管麥卡錫(John McCarthy)表示，目前雙方對合約前三年的條款已大致達成共識，分歧主要集中在最後一年，「這完全可以透過談判解決」。他強調，「罷工對任何一方都沒有好處，無論是工會、長島鐵路，還是依賴鐵路服務的居民。」

為應對可能的罷工，MTA此前提出應急方案，計畫在皇后區三個長島鐵路車站與地鐵站之間提供有限接駁巴士服務，主要供必要工作人員使用。MTA主席利博(Janno Lieber)亦表示，與1994年上一次罷工相比，現今遠程辦公的普及，或可在一定程度上減輕衝擊。

不過，工會對該應急方案提出質疑，認為其運力有限。工會同時表示，若最終發動罷工，將採取「有序停運」方式，確保服務安全終止，不會出現乘客滯留列車等情況。

LIRR MTA 長島鐵路

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