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210億陽邊建屋案透明度遭質疑 社區關注資金與可負擔性

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約市長曼達尼與總統川普提出計畫在皇后區陽邊鐵道上方興建約1萬2000套住房，但...
紐約市長曼達尼與總統川普提出計畫在皇后區陽邊鐵道上方興建約1萬2000套住房，但相關規畫始終缺乏具體細節。圖為陽邊鐵道上空圖。(取自紐約市經濟發展公司NYCEDC)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與總統川普提出總額達210億元的開發構想，計畫在皇后區陽邊鐵道(Sunnyside Yard)上方興建約1萬2000套住房。該項目規模龐大，若落實將大幅改變西皇后區的城市面貌。然而，自今年2月公布以來，相關規畫始終缺乏具體細節，資金來源與推動方式未明，引發社區對計畫可行性與影響的廣泛關注。

面對居民疑問，皇后區市議員元在熙(Julie Won)日前在陽邊社區服務中心舉辦說明會，吸引約200名居民到場了解情況。她在會上直言，目前市府尚未提供清晰規畫，「沒有可追蹤的資金，也沒有具體方案」，並坦言其所掌握的資訊與公眾所知相差無幾。

元在熙表示，其辦公室此前曾多次向市府要求簡報，直至近期才獲得初步說明，但內容仍停留在構想層面。她強調，如此規模的開發案，應在早期即納入更多社區參與，並提高資訊透明度，以回應民眾關切。

根據目前已知資訊，該項目須先在繁忙的鐵道車場上方興建大型平台(deck)，再進行住宅與基礎設施開發。由於前期工程成本極高，整體計畫高度依賴聯邦資金支持。然而，聯邦是否出資、何時到位，至今仍未確定，成為項目推進的最大變數。

在資訊有限的情況下，居民關注焦點逐漸集中於兩個核心問題：一是資金來源與潛在財政風險，二是未來建成住房的可負擔性。有居民在會上表示，若最終以市場價住宅為主，將難以緩解當前住房壓力；亦有人質疑，在成本高昂的前提下，該項目是否為最有效的資源運用方式。

也有居民指出，過去皇后區多項大型開發案最終以高價住宅為主，導致租金上升與原居民外移，相關經驗使社區對新計畫抱持審慎態度，期望市府能在規畫初期即明確可負擔住房比例與政策方向。

市府方面則回應，紐約正面臨嚴峻住房短缺問題，當局正與市、州及聯邦各級政府持續磋商，探索推動該計畫的可能性，並表示該項目若能落實，將帶來住房供應、就業機會以及基礎設施投資等多重效益。

皇后區 川普 曼達尼

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