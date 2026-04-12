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預算僵局升溫 波及市調查局長任命

記者范航瑜╱紐約報導
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據四名知情人士透露，曼達尼團隊正緊鑼密鼓安排候選人與多名議員進行一對一會面，試圖...
據四名知情人士透露，曼達尼團隊正緊鑼密鼓安排候選人與多名議員進行一對一會面，試圖在投票前搶救席哈塔的提名。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)提名聯邦前檢察官席哈塔(Nadia Shihata)出任市調查局(Department of Investigation)局長一職，卻在市議會確認投票前夕遭遇阻力。據四名知情人士透露，曼達尼團隊正緊鑼密鼓安排候選人與多名議員進行一對一會面，試圖在16日(周四)投票前搶救提名。

市議員高步邇(Gale Brewer)是至少四名收到會面邀約的議員之一。她直言，若非擔憂前景，市府根本不會主動致電。知情人士指出，聯繫議員的時機顯示曼達尼團隊對聽證反彈明顯措手不及，「聽證後才這樣做，很不尋常。」

確認之路橫生枝節，導火線在於席哈塔與曼達尼之間的政治淵源。她曾捐款700元支持曼達尼2025年市長競選，並抽出一天為其站街拉票，更關鍵的是，她與市長首席法律助理卡瑟姆(Ramzi Kassem)有逾20年的交情，此次申請職位亦是應卡瑟姆邀約而起。

調查局肩負審計市府運作、追查貪腐的重責大任，局長職位須由市議會確認，是少數需要立法機構背書的市府要職。正因如此，議員們在10日的聽證上對席哈塔展開連番追問，質疑她能否在涉及市長辦公室的調查中保持獨立。

席哈塔在聽證上予以反駁，強調她與卡瑟姆並非密友，並以多年執法資歷作保，「我過去曾調查自己支持過的人，這從未影響我憑證據和法律得出結論的能力。」

然而外界的疑慮並未完全消散，民主社會主義派同路人、市議員卡班(Tiffany Caban)據悉在聽證後的黨團閉門會議上表示理解外界的憂慮，最終仍表示將投票支持確認。進步黨團成員恩卡納西翁(Elsie Encarnacion)亦在同一會議上對提名表達保留。

席哈塔提名受阻只是曼達尼與市議會關係持續惡化的縮影，曼達尼正深陷54億元財政缺口的泥沼，與議長梅寧(Julie Menin)的預算角力日趨白熱化。曼達尼發言人拒絕就提名所受的阻力置評，僅重申市長對席哈塔的「誠信、獨立性及執法紀錄」充滿信心。

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